Motorola Segundo a motorola, o Moto Z3 terá conexão 5G

O celular Moto Z3, da Motorola, foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira, 2, em um evento em Chicago, nos Estados Unidos. Mas, a principal notícia veio mais tarde: a empresa usou o seu perfil no Twitter para anunciar que, diferentemente dos últimos celulares da linha Z, o Moto Z3 não terá uma versão “Force” -- pelo menos não este ano.

Entre as possíveis razões para a Motorola tomar essa decisão, está o fato de a linha “Force” não ter vendido tanto o ano passado, se comparada à linha Z tradicional. Além disso, há a questão de marketing: ter vários aparelhos com o mesmo nome pode confundir os usuários na hora da compra.

As versões “Force” usam a tecnologia ShatterShield, que deixa a tela altamente resistente. Nada exclui a possibilidade de a Motorola lançar a versão no próximo ano -- que pode aparecer até com um nome diferente.

Conectividade. O Moto Z3, lançado nesta quinta-feira, 2, vai oferecer uma conexão 5G, segundo a Motorola. Para se conectar à internet 5G, é necessária a tecnologia Moto Snap da empresa. Com o recurso, a Motorola promete uma internet dez vezes mais rápida que a tecnologia sem fio atual.

“Prepare-se para um streaming ao vivo em 4k e chats de vídeo sem interrupções, jogos e realidade virtual sem atrasos e as velocidades de download com rapidez jamais vista”, afirmou a Motorola, em nota.

Ficha técnica. A tela do Moto Z3 tem resolução de Full HD+ e mede 6 polegadas, com o formato 18:9. O aparelho, entretanto, não se destaca quando o assunto é software: seu processador é Qualcomm Snapdragon 835 -- inferior ao dos seus concorrentes. O Moto Z3 também tem memória RAM de 4GB, bateria de 3000 mAh e usa a versão mais recente do Android, o Oreo.

Inicialmente, o novo aparelho estará disponível apenas no Estados Unidos, a partir do dia 16 de agosto, por US$ 480. O sistema Moto Snap, que dá acesso ao 5G, chegará ao território americano somente no início de 2019.