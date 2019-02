Motorola Modelo "V3" fez sucesso nos anos 2000

A Motorola confirmou nesta quarta-feira, 27, que vai lançar um celular dobrável nos próximos meses. A expectativa é que a empresa apresente uma versão reformulada do seu modelo tradicional V3, sucesso nos anos 2000, dessa vez com telas dobráveis.

A patente do modelo flip semelhante ao V3 foi registrada no ano passado e noticiada pelo jornal The Wall Street Journal, mas até então não tinha sido confirmada pela empresa. Essa semana, Dan Dery, vice-presidente global da companhia garantiu que a intenção da fabricante é entrar neste mercado.

“Começamos a trabalhar com dobráveis ​​há muito tempo", disse Dery ao site americano Engadget. O jornal americano apostava que o lançamento para fim de fevereiro, mas a estimativas não devem ser confirmadas. Apesar disso, o executivo disse que a companhia “não tem intenção de vir mais tarde do que todo mundo no mercado.”

Competição. A patente da versão repaginada do V3 mostra que o smartphone não deve ser tão elaborado quando os concorrentes Samsung Galaxy Fold e o Mate X, da Huawei. O executivo disse que acredita que os modelos rivais são o caminho a ser seguido, mas disse que a fragilidade dos aparelhos fez com que a Motorola buscasse alternativas diferentes.

A nova estimativa é que a empresa lance o novo aparelho no meio do ano, durante o verão nos Estados Unidos, mas a data não foi confirmada.