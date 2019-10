Motorola/Divulgação Motorola deve apresentar V3 dobrável

Depois de Samsung e Huawei, agora é a vez da Motorola se preparar para lançar um smartphone de tela dobrável. A apresentação deve ocorrer em 13 de novembro - o convite do evento destaca a silhueta do telefone.

Para instigar os admiradores do smartphone, a Motorola preparou alguns slogans que reiteram a ideia do lançamento do aparelho. No convite, por exemplo, há frase: “você vai dobrar”. O lançamento também deve matar as saudades do clássico V3, já que o novo celular deve ressuscitar a marca Razr, como é conhecido o V3 nos EUA.

Em abril, supostas imagens do novo Rarz vazaram - elas mostram que, ao contrário dos telefones dobráveis das rivais Samsung e Huawei, o smartphone da Motorola parece dobrar na vertical, e não na horizontal. Isso faria sentido com a marca Razr, já que o telefone original era um celular flip que se fechava exatamente dessa maneira.

Em abril, o Wall Street Journal afirmou que o dispositivo deve custar US$ 1,5 mil quando for lançado.