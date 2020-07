Motorola/Divulgação Além da Europa, o novo modelo da Motorola deve chegar também na Arábia Saudita e Emirados Árabes nos próximos meses

A Motorola vai lançar celulares da linha Moto G compatíveis com a tecnologia 5G na Europa nesta quarta-feira, 8. Segundo a empresa, os aparelhos custarão até US$ 500 e vão chegar, além da Europa, na Arábia Saudita e Emirados Árabes nos próximos meses. Por enquanto, os Estados Unidos e o Brasil estão de fora dos planos da empresa.

O modelo comercializado com a tecnologia será o Moto G 5G Plus, dispositivo com tela de 6,7 polegadas e duas câmeras frontais: uma lente de selfie de 16 megapixels (MP) e uma ultrawide de 8MP. Na traseira, quatro câmeras continuam no aparelho, mas com um upgrade na qualidade em relação a linha Moto G8. A lente principal é de 48 MP, acompanhada de uma lente macro de 5MP, uma ultrawide de 8MP e um sensor de profundidade de 2MP.

O aparelho conta, ainda com processador Snapdragon 765, além de versões com memória RAM de 4GB e 64GB de armazenamento, e de 6GB e 128GB de armazenamento. A bateria é de 5000mAh e o dispositivo também possui suporte para NFC. Não foi notado, porém, a presença de qualquer sensor de impressão digital no aparelho.

No mercado europeu, a versão com menos armazenamento, de 4GB e 64GB, vai sair por cerca de $392,2, e o modelo com 6GB e 128GB de armazenamento sai por volta de $448, 4.