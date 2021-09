Motorola No Brasil, o aparelho vai ser lançado nas cores azul e verde

A Motorola anunciou nesta quinta-feira, 16, seu novo modelo de celular: o Moto G50 5G. O aparelho chega para ser a conexão da linha com preços mais acessíveis e vai entrar no mercado em uma parceria exclusiva com a Claro. As vendas serão feitas nas lojas da operadora e no site da Motorola, com preços que podem chegar até R$ 1,8 mil pelo mesmo aparelho.

Trazendo a compatibilidade da rede 5G de internet para modelos de entrada, a Motorola quer entender como seus clientes consomem a tecnologia e, ao mesmo tempo, se preparar para a entrada oficial da rede no País.

“As novas tecnologias sempre entram nos aparelhos premium e, com o tempo, elas se expandem. Queremos ser a líder no oferecimento dessa tecnologia acessível para o consumidor. Essa é a grande proposta, há todo um trabalho para garantir outras funcionalidades, toda a compatibilidade’, afirmou Thiago Masuchette, gerente de produtos da Motorola no Brasil, em um evento online em que o Estadão esteve presente.

Com tela de 6,5 polegadas HD+, o dispositivo possui câmera frontal em um entalhe curvado — diferente do “furo” que costuma ficar nos aparelhos da marca. Além disso, a tela tem taxa de atualização de até 90 Hz, que pode ser ajustada de acordo com o uso ou manualmente pelo usuário. A parte frontal não possui leitor de impressão digital, que foi deslocado para o botão de liga/desliga, na lateral do aparelho.

Nas câmeras, a parte frontal oferece um conjunto triplo, com lente principal de 48 megapixels (MP), sensor macro de 2 MP e sensor de profundidade também de 2 MP. O sistema também chega com algumas ferramentas presentes em celulares mais potentes da marca, como o modo noturno, o modo retrato e o sistema de vídeo com exclusão de cores. A câmera frontal é de 13 MP.

O desempenho fica por conta de um processador MediaTek Dimensity 700 com memória RAM de 4G e armazenamento de 128GB (com possibilidade de expansão com cartão de até 512GB). Segundo a empresa, a opção pelo conjunto da MediaTek foi uma alternativa mais acessível para que o aparelho pudesse operar e gerenciar o uso com baixa energia e pouca potência. De acordo com Masuchette, este processador também é o mais compatível com as redes 5G que circulam no Brasil.

Com o gasto energético diminuído — o que é a intenção da Motorola — sobra espaço para colocar uma das maiores baterias da família no aparelho: são 5000 mAh, com uma duração estimada de 48 horas e carregador de 20W de potência.

O celular, porém, já chega com uma data bem definida de software: o padrão vai às lojas com Android 11 e tem apenas uma atualização disponível — para o Android 12, lançado neste ano. No pacote de segurança, a empresa garante dois anos de cobertura.

No Brasil, o aparelho vai ser lançado nas cores azul e verde e chega em parceria com planos pós-pagos da Claro: o modelo sai por R$ 1, 3 mil no plano de 25 GB e R$ 1 mil no plano Combo Multi 50GB + 25GB. Nas lojas da Motorola, o Moto G50 5G custa R$ 1,8 mil e já está disponível.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani