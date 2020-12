Motorola Motorola lança dois novos modelos de celular no Brasil

Vice-líder no mercado de smartphones brasileiro, a Motorola lança nesta quinta-feira, 8, mais dois novos modelos para complementar sua linha de produtos no mercado nacional. Desta vez, os aparelhos que chegam às lojas são o Moto G9 Power e o Moto E7 – o primeiro complementa a linha de intermediários da marca, enquanto o segundo é o novo smartphone de entrada da empresa, controlada pela chinesa Lenovo.

Há alguns anos, a marca Power identifica os aparelhos da Motorola com maior quantidade de bateria. No caso do Moto G9 Power, não é diferente: o dispositivo chega ao mercado com 6.000 mAh, em uma bateria que a empresa promete ser capaz de durar pelo menos dois dias fora da tomada. Além disso, o aparelho vem com carregador turbo de 20W, diferencial que começa a se tornar padrão no mercado brasileiro.

Mas como smartphone não é só bateria, o celular também traz outras configurações interessantes, como tela de 6,8 polegadas, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. O processador é o Snapdragon 662 e o aparelho custa R$ 1,9 mil, tendo duas cores disponíveis no mercado: roxo e verde.

O sistema de câmeras na traseira traz três lentes, sendo uma principal, uma macro e um sensor de profundidade. Além disso, o aparelho chega ao mercado com recursos de inteligência artificial – destaque para o SpotColor, que identifica e isola uma cor na foto, deixando o resto em preto e branco, automatizando um estilo que muita gente já aplicou em suas imagens no Photoshop.

Novo aparelho de entrada

Já o Moto E7 terá dois modelos diferentes no mercado nacional. A versão com 32 GB de armazenamento interno e 2 GB de memória RAM sairá por R$ 1,2 mil, com as opções de cores cinza e verde-água.

Quem quiser especificações melhores poderá optar por pagar mais R$ 100, numa versão com 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM – além do cinza, há também a possibilidade do smartphone vir na cor cobre. Os dois modelos têm tela de 6,5 polegadas, bateria de 4.000 mAh e um sistema de câmera com duas lentes na traseira (uma principal e uma macro).