Motorola Em todos os aparelhos, o conjunto de câmeras possui a lente de 108MP

A Motorola adicionou mais três celulares em seu portfólio de lançamentos de 2021. Nesta quinta-feira, 29, a empresa anunciou o Motorola Edge 20, o Edge 20 Pro e o Edge 20 Lite, que tentam trazer velocidade de desempenho e qualidade de câmera para a família de modelos premium da marca. Os aparelhos ainda não possuem data de lançamento ou preço para o mercado brasileiro.

O anúncio foi feito em um evento online em que o Estadão esteve presente. Ente as novidades, há câmeras de 108 megapixel (MP) para celulares da família Edge, compatibilidade com rede 5G e a ampliação do sistema Ready For, uma espécie de plataforma conectável que transforma o smartphone em uma CPU de computador.

A lente de 108MP já tinha aparecido na linha Moto G recentemente. Segundo a Motorola, a mudança ocorre em níveis de qualidade conforme o modelo do aparelho. No Lite, por exemplo, a ultra angular é de apenas 8MP, além de um sensor 3D de 2MP.

Na versão tradicional e na versão Pro, o conjunto cresce e ganha uma melhoria na qualidade, tendo na versão “padrão” a câmera ultra angular de 16MP e sensor 3D de 2MP. A versão Pro tem lentes ultra angular de 16MP e uma câmera periscope de 8MP — que promete uma melhora no zoom do aparelho. Os dois modelos possuem a câmera principal de 108MP.

Para as selfies, a Motorola integrou lentes de 32MP nos aparelhos, além da função "low light AI selfie"que, por meio de inteligência artificial, reconhece a baixa luminosidade nos ambientes para ajustar as fotos — a marca, porém, afirma que a função não é o modo noturno, implementado em alguns dispositivos de várias fabricantes.

As telas chegam em tamanhos iguais entre os modelos, mas diferentes em taxa de atualização. No padrão, as telas são de Oled de 3,7 polegadas, mas a versão Lite possui taxa de atualização de 90 Hz, enquanto as versões 20 e 20 Pro podem chegar até 144 Hz.

No desempenho, mais uma diferença pode ser notada entre os aparelhos da família tanto no processador quanto na bateria. Para atividades menos pesadas, o Lite vem com chip MediaTek Dimenisty 720, apostando na bateria potente de 5000 mAh — a maior da linha.

O Edge 20 se destaca no processamento, com o chip Snapdragon 778G, da Qualcomm, e bateria de 4000 mAh. A versão do 20 Pro fica um pouco abaixo, utilizando o Qualcomm 870 e bateria de 4500 mAh. A Motorola reconhece que este último chip não é o mais poderoso do mercado, mas justifica a escolha como a que “mais combina com o modelo e as exigências do celular”.

Tentando se estabelecer no rol de aparelhos premium, os modelos chegam ao mercado com armazenamento que varia de 128 GB, no Edge 20 e Edge 20 Lite, a 256 GB, no Edge 20 Pro, com memória RAM de 8 GB, 6 GB e 12 GB, respectivamente. Será possível encontrar os modelos nas cores grafite, verde, branca, e azul (a depender da disponibilidade em cada dispositivo).

Os preços ainda não foram divulgados para o mercado brasileiro, mas para o lançamento na Europa, o Edge 20 Pro chega por 700 euros (cerca de R$ 4,2 mil), o Edge 20 sai por 500 euros (cerca de R$ 3 mil) e o Edge 20 Lite por 350 euros (cerca de R$ 2,1 mil).

'Ready For'

Mirando em uma conexão multiplataformas a partir do celular, a Motorola trouxe, junto com o lançamento da família Edge, novas versões do Ready For, um sistema de integração em que o celular desempenha o papel de um computador para o usuário.

Motorola Plataforma 'Ready For' promete conectar o celular com telas de tv e computador além do espelhamento de telas

Apresentado com o Moto G 100, o sistema nasceu inicialmente conectando o celular em uma smart TV, por exemplo, por meio de um cabo. Uma vez conectada, uma plataforma se abria na TV, muito semelhante a um desktop, e oferecia ferramentas de texto, vídeo e a possibilidade de abrir apps do aparelho na tela.

Agora, a aposta da Motorola foi trazer duas novas formas de fazer essa conexão: com cabo e no computador. As ferramentas funcionam quase da mesma forma da versão com fio, com algumas atualizações na parte de games, TV e desktop.

O Ready For está disponível nos novos modelos da família Edge: o Edge 20 Lite leva a versão para computador, o Edge 20 adiciona a versão "wireless" e o 20 Pro sai com o pacote completo — wireless, com cabo e para computador — para as lojas. O sistema, porém, está disponível por enquanto apenas nos Estados Unidos.

*É estagiária sob supervisão da repórter Giovanna Wolf