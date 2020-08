Os earbuds VerveBuds 500 custam R$ 699

A Motorola lançou nesta semana no Brasil uma nova linha de fones de ouvido, voltada para atender a demanda de usuários durante a quarentena. São quatro modelos: dois headphones e dois modelos intra-auriculares, que custam entre R$ 139 e R$ 699. Os aparelhos são produzidos pela fabricante Binatone e estão disponíveis no site da Motorola, nas lojas físicas da marca e em varejistas.

Segundo a empresa, os produtos são uma resposta ao aumento de consumo da categoria. “O segmento de fones, que antes representava 13% das vendas da Motorola, bateu 37% durante a pandemia”, afirma James Mattos, diretor de vendas corporativas da Motorola, em entrevista ao Estadão. “Percebemos que os clientes estavam buscando acessórios para se adaptar à nova realidade, para escutar um som melhor, fazer videoconferências de trabalho e também chamadas de vídeo com a família”.

A empresa traz dois fones de ouvido voltados especificamente ao home-office. Um deles é o headphone Pulse 120, que vem com um cabo embutido, é dobrável e custa R$ 139. O outro é o Escape 220, equipado com a tecnologia bluetooth, que permite que o som seja escutado sem uso de fios — a Motorola afirma que o fone funciona em até 10 metros de distância e que a bateria de 230 mAh permite cerca de 23 horas de reprodução. O Escape 220 custa R$ 329.

Há também um aparelho voltado principalmente ao entretenimento, para músicas e filmes no dia a dia. Trata-se do earbuds VerveBuds 500, que também tem bluetooth, promete 3 horas de reprodução e pode ser controlado por toque — ele custa R$ 699. Além disso, a Motorola lançou um modelo de fone mais esportivo, o Verveloop 105, com bluetooth e tempo de reprodução de 8 horas, por R$ 229.