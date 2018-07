Divulgação

Moto X Force é o novo smartphone topo-de-linha da Motorola Moto X Force é o novo smartphone topo-de-linha da Motorola

Dona de alguns dos smartphones mais vendidos do Brasil, a Motorola anunciou nesta quinta-feira o Moto X Force. O novo modelo chega ao mercado em 4 de novembro com preço de R$ 3.150. O smartphone tem tela de 5,4 polegadas com resolução Amoled possui nova tecnologia que, segundo a fabricante, torna a tela mais resistente ao estilhaçamento em caso de queda.

Leia também:

‘Tijolões’ caem no gosto do consumidor e se consolidam no mercado de celulares

Motorola anuncia lançamento do Moto G a R$ 899 e de novo Moto X

A nova tecnologia, chamada ShatterShield, é feita de cinco camadas: são dois revestimentos externos, feitos de vidro, além de uma dupla camada sensível ao toque, tela de Amoled flexível e uma base de alumínio. Quem comprar o novo smartphone terá garantia de tela de quatro anos, para trincas e estilhaçamento do vidro.

O modelo possui outros recursos avançados, como câmera traseira que fotografa com resolução de 21 megapixels e frontal de 5 megapixels. A memória RAM do aparelho, responsável pela fluidez do sistema operacional e aplicativos, é de 3 GB. A memória para armazenamento de fotos, vídeos e outros conteúdos é de 64 GB e há entrada para cartão de memória de até 2 terabytes. A bateria, segundo a fabricante, tem duração de 36 horas.

Trajetória. O Moto X Force, que funciona com o sistema operacional Android, do Google, continua a trajetória da Motorola no mercado de smartphones. Pioneira nos celulares com o StarTAC, a empresa amargou uma fase ruim, mas se reergueu com o lançamento do Moto G, quando ainda era parte do Google. Na época, o Moto G foi considerado o maior sucesso de vendas da história da empresa. Em janeiro de 2014, a empresa foi vendida à chinesa Lenovo por US$ 2,91 bilhões – suas patentes, porém, continuaram com o Google.

De lá para cá, a empresa caiu no gosto do brasileiro ao lançar celulares com bom custo-benefício, como as novas gerações do Moto G e também do Moto E, considerados smartphones de entrada. Hoje, a última geração do Moto G tem preço sugerido de R$ 899, enquanto a segunda edição do Moto E fica entre R$ 569 e R$ 729.