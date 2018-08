Motorola A Motorola anunciou nesta quinta-feira, 21, um versão turbinada do moto z³ play

A Motorola anunciou nesta quinta-feira, 21, que uma nova versão "turbinada" do Moto Z3 Play chegou ao mercado brasileiro. As principais diferenças desse novo aparelho em relação à versão normal do Moto Z3 Play são o armazenamento de 128 GB e a memória RAM de 6 GB – a versão normal, lançada no início deste mês, tem 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória. A cor também mudou: o novo dispositivo é preto ônix, enquanto o modelo anterior é azul índigo.

As outras funções continuam iguais nessa nova versão. A tela tem borda infinita, seis polegadas, e conta com as tecnologias Super Amoled e Max Vision Full HD+. Ele é um dos smartphones mais finos da categoria, com 6,7 mm de espessura. Além disso, o Moto Z3 Play possui câmera dupla traseira, de 12 megapixels e 5 megapixels. A bateria é de 3.000 mAh.

O novo modelo do Moto Z3 Play já está disponível para compra no Brasil no site da Motorola e nas lojas da marca, pelo preço sugerido de R$ 2, 7 mil. A versão comum do aparelho custa R$ 2,3 mil.