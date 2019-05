Giovanna Wolf/Estadão Motorola apresentou o One Vision nesta quarta, 15

A Motorola lançou no Brasil nesta quarta-feira, 15, o seu novo smartphone Motorola One Vision. Trata-se de um modelo intermediário da marca, sucessor do Motorola One, lançado em outubro do ano passado. O aparelho será vendido a partir de hoje no País por R$ 2 mil.

O Motorola One Vision, assim como seu antecessor, roda uma versão especial do sistema operacional Android, o chamado Android One, feito em parceria com o Google. Com o Android One, a empresa promete uma experiência mais rápida e segura, com mais atualizações disponíveis. A Morotola reforçou a sua parceria com o Google, e acrescentou ao Motorola One Vision funções de bem-estar digital oferecidas pela gigante de tecnologia - são aplicações em que o usuário pode acompanhar seus hábitos no celular.

Um dos principais destaques do aparelho é a câmera. Na parte traseira, o aparelho tem dois sensores, sendo o principal de 48 megapixels (MP) e uma abertura de f/1.7 -- é uma evolução em relação ao Motorola One, cuja câmera principal tem 12 MP. A câmera frontal do celular tem 25 MP e fica localizada num 'buraco' na tela, o que dispensa o entalhe retangular (como o do iPhone) ou o recorte em forma de gota (como no P30 Pro)

As câmeras contam com um recurso de estabilização óptica, que evita borrões em vídeos e melhora a qualidade de fotos tiradas em baixa luminosidade. Há também o recurso “night vision”, que permite que as fotos tiradas à noite tenham mais detalhes. As câmeras são equipadas com recursos de inteligência artificial que permitem, por exemplo, que o aparelho reconheça que a câmera está direcionada para uma pessoa e a partir dessa informação acione o modo retrato.

Giovanna Wolf/Estadão Motorola One Vision é mais uma aposta da empresa em bons intermediários

A tela do Motorola One Vision é maior se comparada ao Motorola One: são 6,3 polegas, contra 5,9 do antecessor. A tela é Full HD+ com proporção 21:9, chamada pela empresa de “proporção cinematográfica”.

A bateria do aparelho é de 3.500 mAh que, segundo a Motorola, é capaz de durar um dia todo. O smartphone pode ser carregado com um carregador Turbo Power de 15W, que promete carga capaz de aguentar sete horas de uso, em apenas 15 minutos de carga. O armazenamento do aparelho é de 128 GB.

O Motorola One Vision é mais uma aposta da Motorola na sua família de modelos intermediários. Segundo uma pesquisa apresentada pela empresa, desde 2015 houve um crescimento de 200% do consumo de smartphones intermediários no Brasil.

Ficha técnica

Tela: 6,3 polegadas Full HD+ LED

Processador: Exynos 9609 (2,2 GHz)

Câmeras: traseira dupla (principal de 48 MP + profundidade de 5 MP) e frontal (25 MP)

Memória: 4 GB

Armazenamento: 128 GB de armazenamento (suporte microSD de até 512 GB)

Bateria: 3.500 mAh Cor: azul safira e bronze

Preço: R$ 1.999

*É estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Romani