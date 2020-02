Samsung/ Motorola Galaxy Z Flip vs Motorola Razr: veja quem leva a melhor na comparação do Estado.

Quando parecia que as fabricantes de smartphones não tinham mais o que inventar, eis que surge um novo conceito: os dobráveis - e algumas marcas já estão investindo pesado no aparelho. Entre os destaques, estão a Samsung, que já está em seu segundo modelo com o Galaxy Z Flip, divulgado no dia 11 deste mês, e a Motorola, que sob o comando da Lenovo, lançou o Razr. Ambas entregam propostas bem parecidas, o que leva a seguinte questão: quem vence a batalha dos dobráveis?

Olhando de primeira, ambos os modelos são extremamente atraentes: o Razr ressuscita o V3, celular dobrável da Motorola que foi sucesso de vendas em 2005 e rapidamente se alçou ao posto de 'queridinho' do público. Porém, do outro lado temos a Samsung, que trouxe a primeira tela de vidro dobrável do mundo.

Para chegar a um ganhador nessa disputa, o Estado comparou os aparelhos em diversos quesitos, como câmera, tela, design e durabilidade. O vencedor? Você descobre logo abaixo.

Câmera traseira

Motorola Razr: uma lente de 16 MP (f/1.7)

Galaxy Z Flip: duas lentes, uma grande angular (12 MP, f/1.8) e uma angular (12 MP, f/1.8)

O Razr oferece apenas uma única câmera, equipada com Inteligência Artificial e um recurso Night Vision, que permite fotos de alta qualidade mesmo em ambientes com pouca luz. Porém, do outro lado está a câmera do Galaxy Z Flip, uma dupla que entrega estabilização óptica, sistema Dual Pixel com foco automático mais potente e uma grande angular para fotos mais abertas. Neste quesito, a vitória vai para a sul-coreana.

Câmera frontal

Motorola Razr: uma lente de 5 MP (f/2.0)

Galaxy Z Flip: uma lente angular de 10 MP (f/2.4)

Além de mais potente, a câmera frontal da Samsung tem uma vantagem que pode agradar aos usuários mais exigentes: está abrigada na tela em um notch discreto, com formato de 'furo', enquanto a do Razr está abrigada em um notch em 'franja' assim como os do iPhone. Novamente, o Galaxy Z Flip ganha pela capacidade de fazer cliques com qualidade superior.

Tiago Queiroz/Estadão Fechado, Razr tem tela sensível a toque que pode ser usada para digitar mensagens – a experiência é limitada, porém

Tela principal

Motorola Razr: 6.2 polegadas (P-Oled, 2.142 x 876 pixels)

Galaxy Z Flip: 6.7 polegadas (Amoled, 2.636 x 1.080 pixels)

Aqui, vale a pena deixar um pouco de lado os materiais com os quais as telas são feitas (que será abordado em outro tópico) e focar na qualidade da resolução. O Razr vem com uma tela Oled mais simples e bordas maiores, quando comparada a eficaz tecnologia Amoled do Galaxy Z Flip e sua moldura mais fina. No entanto, o que faz a sul-coreana campeã nesse quesito é a resolução: aqui, o Motorola decepciona com as baixas especificações de sua tela, que não suportam a reprodução de conteúdos em Full HD.

Tela secundária

Motorola Razr: 2.7 polegadas (G-Oled, 800 x 600 pixels)

Galaxy Z Flip: 1.1 polegadas (Super Amoled, 300 x 112 pixels)

Nesse quesito, o Razr ganha em disparada: apesar de ambos os celulares permitirem selfies com a câmera principal, a tela secundária maior da Motorola possibilita ver o enquadramento e a foto, enquanto a do Galaxy Z Flip é voltada apenas para exibir notificações - o que além de complicar um pouco a selfie, também faz com que a tela precise ser aberta por mais vezes ao longo do dia.

Design

Motorola Razr: se fecha completamente

Galaxy Z Flip: mantém um vão perto da região da dobra

Sim, design é um aspecto muito relativo na maior parte dos smartphones, mas é extremamente essencial quando falamos em dobráveis. Aqui, temos um empate: no visual, o Razr fez sucesso pela alusão ao icônico Motorola V3 e por conseguir se fechar completamente: o que impede que objetos mais finos entrem no vão tela, além de torná-lo mais compacto. No entanto, o Samsung também tem seus pontos positivos: é justamente seu pequeno vão na dobra da tela, que permite ao aparelho ser dobrado em diferentes ângulos, como se fosse um pequeno notebook.

Tiago Queiroz/Estadão Ao ser aberto, Razr tem tela de 6,2 polegadas, mas cabe no bolso de qualquer usuário

Bateria

Motorola Razr: 2.510 mAh

Galaxy Z Flip: 3.300 mAh

Ambos os modelos trabalham com um esquema de bateria dupla, que ficam acopladas nas duas partes da tela. No entanto, apesar da Samsung ter o modelo mais potente, não é possível afirmar se ela se sai melhor ou não nesse quesito. O motivo? É importante lembrar que o Galaxy Z Flip tem uma tela ligeiramente maior que a do Razr, o que justifica a sua bateria aparentemente mais potente.

Opções de armazenamento e memória

Motorola Razr: 128GB, com 6GB de RAM

Galaxy Z Flip: 256GB, com 8GB de RAM

Aqui, ambos 'perdem', mas a Samsung 'ganha' por entregar recursos um pouco melhores. Isso, porque ambos entregam opções pequenas e limitadas de memória e bateria: não há suporte para cartão de memória e tanto armazenamento interno quanto memória RAM são baixos, quando comparados aos padrões atuais - no Galaxy S20 Ultra, por exemplo, a interna vai até 512GB e a RAM até 16GB.

Sistema operacional

Motorola Razr: Android 9

Galaxy Z Flip: Android 10

Nesse quesito, o Razr perde por não ter Android 10 de fábrica, algo que se é esperado em um aparelho top de linha. Vale acrescentar também que a Motorola ainda não informou se o smartphone será atualizado ou não.

Michael Short/Bloomberg Novos celulares de tela flexível têm resistência duvidosa e preço altos

Resistência

Motorola Razr: tela de Oled plástica

Galaxy Z Flip: Ultra Thin Glass (tela de vidro ultrafina)

Essa é uma questão que ainda está envolta em mistério. A Samsung levou ao mercado sua nova tecnologia: a tela de vidro ultrafina, que segundo a empresa, resiste a mais de 200 mil dobras. Já a Motorola entrega um visor de Oled plástico, já conhecido pelo mercado - mas não estima quantas dobras seu aparelho suporta.

De modo geral, a situação parece mais favorável para o Galaxy Z Flip, com seu vidro maleável a ponto de dobrar, mas não quebrar. Porém, ambos já colecionam reclamações. A equipe da Input Magazine, site especializado em tecnologia, disse que após uma semana, a tela do seu Razr estava descascando e havia formado uma enorme bolha na dobra, que prejudicou o touch. Já o popular youtuber Zack Nelson mostrou em vídeo, que a tela do seu Samsung podia ser facilmente riscada com a unha, parecendo mais com um plático do que vidro.

Preço

Motorola Razr: R$ 8.999

Galaxy Z Flip: R$ 8.999

Considerando as especificações técnicas - e o fato de que ambos possuem o mesmo valor (bem salgado, aliás), no final, o Galaxy Z Flip se torna uma opção mais atraente, com uma tela de qualidade aparentemente melhor e recursos mais potentes, como câmera e armazenamento interno, por exemplo. Porém, o Razr continua tendo suas vantagens, como a tela secundária maior, que evita o abre e fecha sem parar, e o icônico visual do V3, que marcou toda uma geração. Se ele baratear um pouco, pode se tornar ainda mais atraente.

Data de lançamento

Motorola Razr: 6 de fevereiro

Galaxy Z Flip: 11 de março

Para quem quiser um Razr, temos uma má notícia: as unidades do primeiro lote de vendas já estão esgotadas. No site, é possível se cadastrar e esperar pela nova leva de aparelhos. Já quem quiser garantir um Galaxy Z Flip, pode se inscrever para a pré-venda no site da Samsung.