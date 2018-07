AFP

LG G5 terá módulos que podem melhorar câmera ou experiência de áudio do celular

Monte o seu próprio celular do jeito que você quiser: essa parece ser a grande aposta da LG para o futuro dos smartphones. No último domingo, 22, em sua apresentação na Mobile World Congress 2016, feira de tecnologia móvel que acontece essa semana em Barcelona (Espanha), a companhia coreana se destacou da concorrência ao mostrar o LG G5: mais do que apenas uma nova versão do smartphone topo-de-linha da empresa, o aparelho aposta em uma linha de peças complementares (módulos e acessórios, chamados de Friends) para se destacar no mercado.

A ideia de smartphones modulares não é exatamente nova: o Google vem trabalhando desde 2013 no Project Ara, um conceito de celular no qual o usuário poderá escolher quais peças quer ou não, como uma câmera melhor, mais bateria ou um processador com melhor desempenho. No entanto, a ideia é só um protótipo – e o que a LG mostrou em Barcelona pode ser um primeiro passo interessante para chegar até lá: por enquanto, os módulos funcionam mais como complementos a um aparelho de especificações robustas (tela de 5,3 polegadas, 4 GB de memória RAM, 2,2 GHz de processamento e 32 GB de armazenamento) do que exatamente como as próprias peças que fornecem ao G5 as tais especificações.

Óculos de realidade virtual LG VR 360 pesa apenas 100 gramas.

Peças. O primeiro módulo é o LG Cam Plus, que dá ao aparelho a pegada de uma câmera fotográfica, capaz de ser segurada pelo usuário com apenas uma mão. O módulo conta com um botão físico para o “click” das fotos, mais bateria (levando os 2,800 mAh originais do G5 para 4,000 mAh), botões de zoom confortáveis e uma parte dedicada à gravação de vídeos, além de um indicador LED, transformando o aparelho em um dispositivo ainda mais interessante para quem gosta de fotografias. Originalmente, o LG G5 já vêm com duas lentes traseiras (uma “normal”, com 16 megapixels, e outra com abertura de 135 graus, com 8 megapixels), que podem ser combinadas para tirar fotos com camadas bem interessantes, diz a empresa.

O outro módulo é o LG Hi-Fi Plus, que pode transformar o celular da coreana em um ótimo tocador de música sem afetar o formato e a ergonomia do aparelho: feito em parceria com a empresa de áudio Bang & Olufsen, o módulo dá um tratamento audiófilo a qualquer som produzido no aparelho e vem com um fone de ouvido da própria Bang & Olufsen. Os dois módulos (bem como os outros Friends) chegam ao mercado em abril, junto com o LG G5. O aparelho e os acessórios ainda não têm preço definido – o vice-presidente de Android da LG, Rancham Woo, alega que os valores serão “razoáveis”.

LG Rolling Bot é um robô simpático que pode monitorar sua casa

Realidade virtual. Além dos dois módulos, a empresa aposta em três outros “amigos” para acompanhar o LG G5: dois deles são interessantes propostas na área de realidade virtual. A LG 360 Cam, como o nome deixa claro, é uma câmera esférica capaz de filmar (em 2K) e fotografar (com 16 megapixels) em 360 graus, enquanto o LG 360 VR é um óculos de realidade virtual bastante intrigante.

Diferentemente de outros óculos de realidade virtual “simples”, como o Google Cardboard e o Samsung Gear VR, ele não é apenas uma máscara com espaço para um celular – pelo contrário, ele funciona conectado via um cabo USB-C com o LG G5. Desenvolvido com o Google, o aparelho terá suporte ao YouTube 360 e aos apps já disponíveis para o Cardboard – e pesa apenas 100g, muito abaixo da combinação “óculos + celular” da Samsung, com 500g. Para fechar a lista dos amigos do LG G5, ainda há o Rolling Bot, um robô que lembra muito o BB-8, de Star Wars, e pode ser usado para monitorar sua casa enquanto você está fora (ou deixar o seu bicho de estimação meio maluco).