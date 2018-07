Divulgação

O Xperia X é o novo smartphone topo-de-linha da Sony.

Mais do que ter boas especificações, o smartphone do futuro também terá bons acessórios. Essa parece ter sido a palavra de ordem na apresentação da Sony na Mobile World Congress (MWC) 2016 – feira de tecnologia móvel que acontece em Barcelona a partir desta segunda-feira, 22.

Em Barcelona, a companhia japonesa mostrou três novos modelos topo-de-linha da série Xperia, mas quem chamou mesmo a atenção foram os acessórios-conceito que devem acompanhar os smartphones nos próximos anos: uma câmera capaz de gravar vídeos em 360 graus (a Xperia Eye), um fone de ouvido que pode dar notificações ao usuário (o Xperia Ear) e um projetor que transforma qualquer parede em uma tela com sensor de toque (o Xperia Projector). Além dos três, há também o Xperia Agent, um dispositivo capaz de captar voz e gestos do usuário, e que a empresa está tratando como um protótipo de “assistente pessoal”.

O Xperia Ear é um fone de ouvido que funciona via Bluetooth e NFC, e fornece notificações ao usuário

Sem preço definido, os aparelhos ainda não tem previsão de chegada ao mercado – segundo a Sony, o único dos acessórios que chega às lojas em breve é o Xperia Ear, anunciado para o terceiro trimestre de 2016. A ideia da empresa é que todos os acessórios se comuniquem com o smartphone via NFC e Bluetooth, em uma aposta interessante de como o mercado de smartphones – cujas vendas começam a se estabilizar – poderá se renovar nos próximos anos.

Xperia. Enquanto o futuro não chega, a Sony continua a investir na linha Xperia. Em Barcelona, a companhia japonesa revelou os três novos modelos topo-de-linha de sua série de smartphones. São eles o Xperia X, o Xperia X Performance e o Xperia XA – este último, com as especificações menos robustas do trio, que está sendo propagandeado pela empresa como um “super intermediário”. Nenhum dos três teve seu preço anunciado, nem a data de chegada ao mercado revelada.

Já o Xperia Projector pode transformar seu celular em uma TV portátil

Vale lembrar que esta pode ser uma das derradeiras apostas da Sony no ramo de smartphones – em fevereiro de 2015, o presidente executivo da empresa, Kazuo Hirai, chegou a declarar que a empresa poderia deixar o setor por não conseguir ser lucrativa, sofrendo com altos custos e a concorrência de outras empresas asiáticas.

Nos dois aparelhos superiores – o X e o X Performance –, o destaque fica por conta da câmera de 23 megapixels, com uma nova tecnologia que a Sony chama de “autofoco híbrido previsível”, que conseguirá prever a trajetória de objetos em movimento para conseguir o melhor foco sem capturar imagens borradas. O XA, por sua vez, terá uma câmera traseira de 13 megapixels.

A nova linha de celulares da Sony, aqui representada pelo Xperia XA, 'empresta' da Apple o rosa dourado.

Os três aparelhos contam com uma câmera de 8 megapixels na frente – mais que suficiente para caprichar naquela selfie – e tela de 5 polegadas, além de vir embarcados com Android 6.0. No que diz respeito a estilo, os três aparelhos são muito parecidos com o que já se viu da linha Xperia. No entanto, há diferenças interessantes: o X Performance é à prova d’água e tem sua superfície traseira em metal escovado.

Em termos de especificações, o X Performance se destaca: com 2.2 GHz de processamento em quad-core, tela capaz de executar vídeos em 1080p e 3 GB de RAM – 1 GB a menos, no entanto, que o LG G5, novo topo-de-linha da empresa coreana, que também foi anunciado nesta MWC e também conta com o processador Qualcomm Snapdragon 820.O X também tem 3 GB de RAM, com processamento de 1,8 GHz em hexa-core, enquanto o XA têm 2 GB de RAM e processamento de até 2 GHz. Os dois modelos topo de linha também têm sensores de impressão digital, uma funcionalidade já existente no Xperia Z5.