A Xiaomi anunciou nesta quarta-feira, 24, seu mais novo celular topo de linha: o MI5. Lançado durante o Mobile World Congress 2016, o smartphone possui interessantes características técnicas e algumas curiosidades em seu design e fabricação. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi uma das versões do celular que vem com um corpo de material cerâmico, oferecendo maior resistência para o celular. Ao todo, o MI5 terá três diferentes modelos – que variam entre US$ 300 e US$ 400 (o equivalente a R$ 1,2 mil e R$ 1,6 mil, respectivamente).

O MI5 surpreendeu pelas boas especificações técnicas. O aparelho possui uma tela full HD de 5,15 polegadas e uma bateria de 3000 mAh com o chamado Quick Charger, da Qualcomm, que acelera o processo de recarga. Em sua versão mais robusta, o Mi5 Pro tem 4 GB de RAM e 128 GB para armazenamento; e uma câmera traseira de 16 megapixels. Já a câmera frontal tem apenas 4 megapixels — detalhe que pode enfraquecer o celular na competição com os rivais.

Além de oferecer maior resistência para o aparelho, o corpo de cerâmica dá ao MI5 um design mais leve e elegante. Nas duas versões mais simples, a traseira é de vidro e a capacidade de armazenamento e memória mudam: com 32 GB de capacidade interna e 3 GB de RAM, o modelo mais simples sai por US$ 300 (R$ 1,2 mil). Já a versão intermediária tem 64 GB e 3 GB de RAM, por US$ 350 (equivalente a R$ 1,4 mil).

O novo aparelho topo de linha da empresa ainda conta com leitor biométrico e será lançado em várias cores diferentes. O celular conta com o MIUI7 como sistema operacional – uma versão do Android Marshmallow modificada pela empresa.

Todos estarão disponíveis na China em 1º de março, com lançamento seguido pela Índia. A Xiaomi, no entanto, não revelou se os outros aparelhos serão lançados nos outros países que opera.