REUTERS/Eric Gaillard Com Galaxy S8 atrasado, Samsung aposta em novos tablets

Os novos tablets trazem a marca Galaxy e vêm com muitas das características da geração 7, incluindo a caneta Stylus S Pen e telas com cores vivas.

O consumidor, no entanto, vai ter de esperar ao menos mais algumas semanas para conhecer detalhes da próxima versão do principal smartphone da marca. Em partes, isso acontece porque a Samsung não teve de dividir com os palcos da Mobile World Congress, feira mundial que começa nesta segunda-feira, 27, em Barcelona, com suas concorrentes.

A marca também quer ganhar tempo para se certificar de que o novo aparelho não tem grandes problemas. "O microscópio da Samsung vai ser implacável", disse Geoff Blaber, analista da empresa de pesquisas CCS Insight.

Segurança primeiro. A empresa afirmou que seus novos tablets passaram por extensas verificações de segurança, após os relatos de superaquecimento e explosões do Note 7. Os acidentes levaram autoridades aéreas a proibir os aparelhos em voos, e a publicidade ruim ajudou a matar o produto.

Após o episódio, a Samsung agora quer que a atenção do consumidor esteja voltada para os recursos que mais se destacam em seus novos aparelhos.

O novo Galaxy Tab S3, por exemplo, que roda com o sistema Android, é de metal e tem traseira de vidro, seguindo o estilo dos smartphones da marca. A tela utiliza a tecnologia Amoled, que oferece cores mais expressivas e tons de preto mais puros que as telas de LCD padrão. O aparelho também tem recursos que prometem tons de branco mais brilhantes e uma gama mais ampla de cores -- pelo menos é o que se pode notar nos vídeos produzidos com essa tecnologia.

Para aqueles que querem substituir seus laptops, a Samsung está lançando o Galaxy Reserve, com o Microsoft Windows 10 e processadores mais poderosos da Intel. Somente a versão de 12 polegadas, no entanto, usará a tecnologia Amoled. O Galaxy Book de 10 polegadas usará LCD. Ambos os modelos vêm com entrada para teclado, vendido como um acessório opcional. O Galaxy Book é visto como uma resposta da Samsung ao IPad Pro e a dispositivos da Microsoft.

Todos os modelos vêm com a caneta S Pen e incluem características do Note, como a possibilidade de tomar notas na tela quando o telefone estiver bloqueado. Mas ao contrário do Note, os tablets não possuem suporte para a caneta. Os preços e as datas de lançamento ainda não foram anunciados.