Claudia Tozetto/Estadão Nova versão do Moto G ganhou design mais refinado, feito de metal

A fabricante chinesa Lenovo surpreendeu neste domingo, 26, ao revelar as duas novas versões do Moto G, smartphone que se consagrou um dos mais populares por sua boa relação custo benefício. Na quinta geração, o aparelho ganhou ar de "topo de linha" com design em metal fosco na traseira e brilhante nas laterais. O visual lembra o design dos aparelhos da linha Moto Z, os mais avançados e caros da marca, lançados no ano passado. Se o preço se mantiver em linha com o dos lançamentos do ano passado (R$ 1,3 mil para o Moto G; R$ 1,5 mil para o Moto G Plus), os novos smartphones devem emplacar em países emergentes, como o Brasil, onde design premium e preço baixo têm grande apelo.

Em 2017, a linha Moto G terá dois modelos em vez de três, como no ano passado: ao que parece, a Lenovo abandonou o modelo Moto G Play, que era a versão mais básica -- e barata -- do smartphone. A fabricante também fez alguns ajustes nos modelos: ambos terão telas menores do que no ano passado. Em vez do tamanho padrão de 5,5 polegadas, a empresa apostou em 5 polegadas para o Moto G e 5,2 polegadas para o Moto G Plus. As telas dos dois modelos apresentam resolução Full HD, garantindo boa qualidade de imagem.

Em termos de desempenho, o Moto G Plus é equipado com um processador melhor do que o Moto G. Ele traz o chip Snapgragon 625, da Qualcomm -- o mesmo usado no Moto Z Play, lançado no ano passado. Ambos tem oito núcleos, o que garante maior eficiência no consumo de energia. O Moto G5 tem câmera traseira que fotografa com resolução de 13 megapixels, enquanto o G5 Plus tem câmera de 12 megapixels, que também filma com resolução Ultra HD ou 4K, quatro vezes maior do que a Full HD. Os dois modelos vêm com câmera frontal de 5 megapixels, resolução similar à existente em outros smartphones por aí.

Uma novidade dos dispositivos é o sensor de digitais maior do que os encontrados em outros modelos de smartphones. A Lenovo transformou o botão em uma espécie de touchpad, que desempenha diversas funções diferentes de acordo com o tipo de toque do usuário: para a esquerda, o botão faz as vezes do tradicional "Voltar"; para a direita, o smartphone exibe todos os aplicativos abertos naquele momento; dois toques bloqueiam a tela do dispositivo.

Os novos smartphones da Lenovo vem com o sistema operacional Android na versão 7 (Nougat), a mais recente liberada pelo Google. Assim como a maioria dos smartphones que serão lançados no MWC 2017, os dois novos Moto G também virão com o assistente pessoal do Google, o Assistant. Os produtos serão vendidos nas cores cinza e dourado.

Segundo a fabricante, os novos modelos do Moto G serão lançados globalmente em março -- a Lenovo realizará um evento de lançamento em São Paulo em 7 de março, mas ainda não há informações sobre preço e data de início das vendas do smartphone no País.