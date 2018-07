Vivo Fabricante chinesa de celulares, Vivo anunciou conceito de câmera frontal escondida durante Mobile Wolrd Congress 2018

A fabricante chinesa de celulares Vivo mostrou nesta segunda-feira, 26, o conceito de um smartphone cuja câmera frontal fica “escondida” e surge quando o usuário clica em um botão. O Vivo Apex foi apresentado durante o Mobile World Congress (MWC), maior evento de smartphones do mundo, que acontece até a próxima sexta-feira, 2, em Barcelona, na Espanha.

O protótipo mostrado no evento tem um botão na lateral para acionar a câmera frontal. Depois de pressioná-lo, a câmera surge após 0,8 segundo na parte superior do telefone. Ela tira fotos com resolução de 8 megapixels.

Esconder a câmera dentro do próprio celular foi a solução encontrada pela fabricante para expandir o tamanho da tela do smartphone, que tem ocupado cada vez mais espaço na frente dos novos modelos. A Vivo tenta criar uma tela infinita que ocupe 98% na parte frontal dos smartphones.

Ainda não é certo que a função seja introduzida em celulares lançados comercialmente pela fabricante. Isso porque é difícil dizer se o motor que faz a câmera escondida aparecer teria uma boa duração sem quebrar. Essas deficiências podem fazer com que a tecnologia também não seja replicada pelos concorrentes.

Posicionamento. A empresa ocupa a quarta posição entre as maiores fabricantes de smartphones no mundo, segundo a consultoria Gartner, principalmente pela forte presença no mercado chinês. A empresa fica atrás apenas de Oppo, Huawei, Apple e Samsung -- esta última, na primeira posição.

No início do ano, a companhia surpreendeu o mundo ao anunciar, durante a Consumer Electronics Show 2018 (CES) – maior evento de tecnologia do mundo -- que desenvolveu uma solução que permite a leitura de digitais em telas. Há rumores de que a função está em desenvolvimento por rivais como Samsung e Apple.