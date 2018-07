LG Aparelho é uma versão remodelada do LG V30 lançado no ano passado pela sul-coreana

Duas das maiores fabricantes de smartphones do mundo, a sul-coreana LG e a chinesa Huawei, fizeram anúncios tímidas na Mobile World Congress 2018, feira de tecnologia móvel (isto é, celulares, tablets e telecomunicações) que acontece nesta semana em Barcelona. Ao contrário do que aconteceu em outros anos, as duas empresas decidiram não anunciar seus novos modelos premium no evento e focaram em projetos "menores".

Depois de dois anos com vendas baixas da linha premium G, a LG decidiu fazer uma pausa e esperar para lançar a nova versão do aparelho (que deve ser o LG G7) no meio de 2018. Sendo assim, coube à empresa mostrar em Barcelona o LG V30S ThinQ, uma versão turbinada do LG V30 lançado no ano passado.

Com a mesma tela, bateria e processador que o antecessor, o V30S ThinQ tem como novidades o aumento na memória RAM (agora com 6 GB) e um software de inteligência artificial para câmeras fotográficas, a AI Cam, capaz de reconhecer imediatamente o objeto em foco de uma foto e ajustar as cores da imagem antes dela ser capturada. O aparelho ainda não tem preço para chegar ao mercado e deve começar a ser vendido em março na Coreia do Sul.

Cadê a câmera.

Cadê a câmera. Já a Huawei preferiu focar em notebooks e tablets – até porque lançou em janeiro, durante a Consumer Electronics Show (CES), feira de Las Vegas, seu modelo premium Mate 10. A empresa, porém, vive um momento de frustração, após não conseguir lançar o aparelho nos Estados Unidos, mercado que tenta penetrar há anos e que poderia lhe ajudar a brigar de frente com Samsung e Apple pelo topo do mercado global de smartphones – hoje, a Huawei está em terceiro lugar nessa disputa.

Com tela de 13,9 polegadas cobrindo quase toda a área útil do aparelho, o MateBook X Pro é um notebook de respeito – e com um detalhe de design bastante curioso. Uma vez que toda a parte de cima do aparelho está coberta pela tela, a empresa posicionou a webcam no meio do teclado, entre as teclas F6 e F7. O acessório é retrátil, e pode ser desativado quando o usuário quiser – o que dá a ele privacidade sem precisar usar uma fita adesiva, como faz Mark Zuckerberg.

O aparelho ainda usa processadores Intel de oitava geração (i5 ou i7, à escolha do freguês) e tem duas portas USB-C e uma porta USB tradicional. Outro destaque é o leitor de impressão digital. O MateBook X Pro pesa 1,33 kg e vem em duas cores (cinza ou prata); o aparelho será vendido a partir do segundo trimestre no mercado internacional por US$ 1842. Além disso, a Huawei lançou dois novos tablets – o Media Pad 5 e o Media Pad 5 Pro, com telas que variam entre 8 polegadas e 10,8 polegadasm sendo vendidos por preços entre US$ 429 e US$ 490.