Oppo A chinesa Oppo não quis ficar de fora do bonde dos smartphones dobráveis e apresentou um protótipo no evento. Porém, a novidade ficou só nas fotos: a empresa planeja lançar o aparelho apenas se houver demanda no mercado.

A chinesa Oppo é mais uma fabricante a aderir à moda dos celulares flexíveis durante o MWC, principal evento de telefonia do mundo que ocorre até quinta em Barcelona, Espanha. Porém, ao contrário da rival Huawei, a Oppo não levou o aparelho para o evento. O vice-presidente da companhia, Brian Shen, postou no Weibo fotos do que seria um protótipo.

Shen disse que a companhia só planeja lançar comercialmente o aparelho caso tenha demanda para isso - o que não deve acontecer num primeiro momento: os aparelhos na categoria com preço já definido custam cerca de US$ 2 mil. Dessa maneira, não há datas nem preço definidos. Nas fotos é possível ver um design que lembra bastante o do apresentado pela Huawei com o Mate X, cuja tela dobra para fora, como se fossem a capa de um livro.

Oppo / Divulgação Protótipo do celular da Oppo dobrado