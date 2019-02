Albert Gea/Reuters Segunda tela para LG V50 não será vendida nos EUA, disse a fabricante

Em resposta aos novos modelos de smartphones dobráveis, a LG apresentou neste domingo, 24, um celular capaz de acoplar uma segunda tela. O anúncio aconteceu durante a Mobile World Congress (MWC), maior evento de smartphones e vestíveis o mundo que acontece em Barcelona.

A segunda tela é um acessório para o novo LG V50, primeiro aparelho da fabricante dotado da tecnologia 5G da fabricante. O modelo é uma versão melhorada do V40, com processador Snapdragon 855, memória RAM de 6 gigabytes, duas câmeras traseiras de 12 megapixel (MP), 12 MP e 16 MP e duas dianteiras de 8MP e 5MP, além de uma bateria de 4.000.

O LG V50 possui um display de 6,4 polegadas, mas usuários que quiserem “incrementar” o aparelho poderão comprar uma segunda tela de 6,2 polegadas e acoplar ao aparelho original. Ao contrário dos modelos dobráveis de outras marcas, este o conteúdo não se “distribui” quando as duas telas estão sendo usadas.

Com a possibilidade de “dobrar” em 360º as duas telas, a LG Dual Screen aparece como uma função interessante para usuários que gostam de ver o enquadramento da fotografia antes de fazer o registro, ou ainda para jogar no celular. Para que isso funcione bem, a segunda tela possui um chipset com Wi-Fi proprietário, que usa comunicação de curto alcance e alta banda para fazer as duas telas se comunicarem sem grandes interferências.

A novidade, no entanto, tem alguns desafios para conquistar o consumidor. As duas telas não possuem qualidade idêntica, além de tamanhos de diferentes, o que pode ser um problema para desenvolvedores criarem sistemas compatíveis para este único aparelho de tela extra. A LG Dual Screen ainda não teve seu preço divulgado.

Na veia. A LG lançou ainda o novo LG G8 ThinkQ , um dos smartphones mais esperados na feira. Com processador Snapdragon 855 e tela de 6,1 polegadas, o modelo vem com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Entre as principais inovações do novo LG G8 ThinkQ está a câmera frontal Z Camera, que possui sensores infravermelhos, capazes de reconhecer o rosto de usuários para realizar o desbloqueio do aparelho até mesmo em ambientes de pouca luz.

O aparelho também é o primeiro smartphone do mundo com a tecnologia Air Motion. A câmera frontal do celular faz o reconhecimento das veias das mãos do usuário que, com isso, consegue mudar de música e alterar o som com alguns poucos movimentos sem tocar na tela. O método também é considerado uma das opções mais seguras de leitura biométrica hoje no mercado e poderá ser usado para desbloquear o aparelho. O valor do novo dispositivo e quando será vendido também não foram divulgados.