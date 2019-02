Rafael Marchante/Reuters Dentre as câmeras, só duas câmeras fotografam em cores, as outras três são monocromáticas

A Nokia apresentou neste domingo, 24, cinco novos modelos de celulares, durante o Mobile World Congress, maior evento de dispositivos móveis do mundo, que ocorre nesta semana em Barcelona (Espanha). A principal atração foi o lançamento de um smartphone com cinco câmeras, o Nokia 9 PureView, modelo que será o carro-chefe da fabricante.

Para funcionar, todas as cinco câmeras usam a mesmas especificações: elas possuem um sensor de 12 megapixels e uma lente f/1.8. A diferença fica pela captação de cores, visto que só duas câmeras fotografam em cores -- as outras três são monocromáticas. Essa divisão ajuda na nitidez das imagens captadas e vai em direção contrária aos modelos de concorrentes que também possuem várias câmeras, como o Galaxy S10 da Samsung.

Outra curiosidade é que as cinco câmeras fotografam diferentes exposições ao mesmo tempo. Depois disso, um software de inteligência de máquina junta todas as imagens em uma única foto, ultra detalhada. Isso garante, segundo a empresa, novos níveis de detalhe e de cor.

Apesar das câmeras, o aparelho tem apenas 8mm de largura, uma tela OLED de altíssima definição com 6 polegadas, que possui tecnologia de desbloqueio facial e bateria de 3,320 mAh (miliAmpére/hora). O aparelho possui processador Snapdragon 845, 6 GB de memória RAM e 12 GB de armazenamento interno.

Não há previsão de chegada do Nokia 9 PureView no Brasil. Globalmente a pré-venda do aparelho começará nos próximos dias, mas a expectativa é que ele chegue às prateleiras de alguns mercados em março. Para comprá-lo é preciso desembolsar US$ 700 (R$ 2,6 mil, na conversão).

Estratégia. Os outros quatro celulares apresentados tem como público o mercado de massa. O primeiro, chamado de Nokia 210 é um feature fone -- nome dado àqueles modelos mais básicos, marcados pelo “jogo da cobrinha” -- com acesso à internet. O novo dispositivo seria perfeito para amantes de bloquinhos de Carnaval, mas a HMD Global, empresa responsável pela marca Nokia, ainda não vende seus aparelhos no País.

O novo modelo mira nos usuários que compram celulares mais básicos, mas que gostariam de usar funcionalidades básicas que precisam de internet. O Nokia 210 permite, por exemplo, a publicação de fotos em redes sociais, o download de jogos no Play Store (loja de aplicativos do Google) e conversa via apps de mensagens instantâneas. O celular chega às lojas de alguns países na próxima semana por US$ 35 (aproximadamente R$ 132, na conversão de hoje).

O Nokia 1 Plus é outro dispositivo criado especialmente para países emergentes. O modelo, que é uma versão do Nokia 1, possui com uma tela maior de 5.4 polegadas, e câmera de 8 megapixel. Já o sistema operacional será o Android Pie Go, versão mais recente do sistema otimizado do Google, criado para smartphones básicos. O dispositivo começa a ser vendido em março por US$ 99 (R$ 373).

Já o Nokia 4.2 e o Nokia 3.2 são apresentados como evoluções de seus modelos atuais. Ambos possuem desbloqueio de tela por reconhecimento facial, um botão lateral para ativar o assistente virtual do Google e fazem parte do programa Android One. O principal diferencial apresentado fica por conta da bateria: no modelo 3.2, o smartphone pode durar até dois dias sem precisar carregar.

Ambos os modelos serão vendidos a partir de março. O 3.2 chegará às lojas por US$ 139 (aproximadamente R$ 530) e o 4.2 será vendido por US$ 169 (R$ 637).