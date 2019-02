Toni Albir/ EFE Mitssuya Kishida, presidente de Sony Mobile, apresenta o Xperia 1 em Barcelona

Nesta segunda, 25, a Sony apresentou seu novo smartphone topo de linha, o Xperia 1, durante o Mobile World Congress, principal evento de telefonia celular no mundo, que acontece até quinta em Barcelona, Espanha. A gigante japonesa ignorou a tendência que vem fazendo a cabeça das principais fabricantes do evento, como a chinesa Huawei, e seus telefones não têm tela flexível. Isso, porém, não significa que a companhia não fez experimentos com a tela do aparelho.

O Xperia 1 é um dos primeiros celulares a ter proporção 21:9, medida adotada na maioria das produções cinematográficas atuais, o que casa bem com o braço cinematográfico da companhia. É possível que a Sony tem iniciado uma tendência que se espalhe mais do que os celulares dobráveis. Para acomodar o painel de 6,5 polegadas sem nenhum entalhe e com a nova proporção, a fabricante 'esticou' o telefone. Ele tem 16,7 cm de altura, um centímetro mais alto que o iPhone XS Max (15,75 cm) e o novíssimo Galaxy S10+ (15,76 cm).

Além disso, a tela é de OLED e tem resolução 4K, o que demonstra o foco da companhia no consumo de vídeos e jogos.

Outra especialidade da Sony é câmera fotográfica, e o Xperia 1 promete exemplificar isso. Ele tem um sistema de câmera tripla na traseira (grande angular, teleobjetiva, super grande angular) cada uma com resolução de 12 megapixels - duas telas com tecnologia de estabilização de imagem. O celular conta também com o processador Snapdragon 855, topo de linha da Sony, memória de 6GB, 128GB de armazenamento e roda Android 9 (conhecido como Pie). Enquanto a Samsung já conseguiu embutir um leitor de digital embaixo do painel da família Galaxy S, o 1 ainda mantém a ferramenta na traseira do aparelho. Preços e data de chegada às lojas não foram revelados ainda.

Mais simples. Além do novo topo de linha, a Sony também revelou dois novos aparelhos intermediários, o Xperia 10 e o Xperia 10 Plus. Ambos mantém a proporção de 21:9 adotada no Xperia 1. Porém, os outros componentes são mais modestos. O processador é intermediário Snapdragon 630 e as telas são de LCD.

O Xperia 10 tem tela de 6 polegadas, memória de 3 GB e 64 GB de armazenamento. Já o 10 Plus tem tela de 6,5 polegadas, 4 GB de memória e 64 GB de armazenamento. Os dois estarão à venda a partir de 18 de março, mas ainda não há informações sobre a chegada deles ao Brasil.