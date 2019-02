REUTERS/Sergio Perez A Huawei apresentou seu primeiro celular dobrável, o Mate X, no evento de tecnologia MWC

Esta semana acontece em Barcelona, na Espanha, a Mobile World Congress (MWC), maior evento de smartphones e vestíveis do mundo, onde boa parte dos novos modelos de celulares do ano é lançada.

O começo da feira neste domingo, 24, foi marcado por um lançamento importante: a segunda versão do Hololens, óculos de realidade aumentada da Microsoft que tem sido usado em em fábricas, lojas e áreas de manutenção por empresas para comunicação e auxílio à distância. O novo aparelho é mais refinado que o modelo anterior, porque tem maior campo de visão e mais conforto, visando o mercado corporativo. O dispositivo já está em pré-venda aberta e vai custar US$ 3,5 mil.

GABRIEL BOUYS / AFP A segunda versão do Hololens, óculos de realidade aumentada da Microsoft, custará US$ 3,5 mil

Na semana seguinte do lançamento do smartphone dobrável da Samsung, o Galaxy Fold, a Huawei mostrou que também tem tecnologia para brigar no mercado. A fabricante chinesa lançou seu primeiro celular dobrável, o Mate X, em Barcelona. Além de ser capaz de ser fechado ao meio, como um livro, o aparelho também terá modem 5G, tecnologia de conexão móvel de nova geração que vai superar o atual 4G. O aparelho vai custar € 2,3 mil e será vendido no mercado em meados de 2019 – ainda não há uma data exata.

Reuters/Sergio Perez O celular dobrável da Huawei custará € 2,3 mil

A chinesa Oppo também aderiu à moda do celular flexível. Ao contrário da Huawei, a Oppo não levou o celular para Barcelona – só mostrou fotos do protótipo no evento. Segundo a empresa, o celular só será lançado comercialmente se houver demanda no mercado.

Oppo A chinesa Oppo não quis ficar de fora do bonde dos smartphones dobráveis e apresentou um protótipo no evento. Porém, a novidade ficou só nas fotos: a empresa planeja lançar o aparelho apenas se houver demanda no mercado.

Entretanto, nem todas as empresas entraram na corrida pelo smartphone dobrável. A Sony preferiu esticar o aparelho em vez de dobrá-lo: a empresa apostou em um painel com proporção 21:9, medida adotada na maioria das produções cinematográficas atuais. O preço do aparelho, chamado de Xperia 1, ainda não foi divulgado.

EFE/Toni Albir O Xperia 1, smartphone da Sony, tem um painel com proporção 21:9

A Nokia aproveitou a feira para apresentar o modelo que será seu carro-chefe. Trata-se do Nokia 9 PureView, que tem cinco câmeras e custará US$ 700. Todas as câmeras possuem um sensor de 12 megapixels e uma lente f/1.8 – a diferença fica pela captação de cores, duas fotografam em cores enquanto as outras três são monocromáticas.

EFE/Alberto Estevez O Nokia 9 PureView, que tem cinco câmeras, custará US$ 700

Conexão. O 5G é hoje um dos maiores focos das fabricantes de smartphones e, como era de esperar, está marcando presença na MWC 2019. A chinesa Xiaomi lançou no evento o celular com 5G mais barato do mercado até aqui. Chamado de Mi Mix 3, o aparelho chegará ao mercado europeu por € 599.

A LG também lançou seu primeiro celular com 5G, o LG V50. Além do diferencial da conexão, o aparelho tem uma segunda tela opcional – é possível “dobrar” em 360º as duas telas. Ainda não foi divulgado o preço do smartphone.