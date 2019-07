Nintendo/Divulgação Nintendo apresenta o Switch Lite

A Nintendo anunciou nesta quarta, 10, uma versão totalmente portátil e mais simples do seu principal console na atualidade, Switch. O Nintendo Switch Lite não terá conectividade com TV, como seu irmão mais velho, e terá uma tela um pouco menor, 5,5 polegadas contra 6,2 polegadas. Com chegada às lojas dos EUA marcada para 20 de setembro, será um pouco mais barato também: US$ 200 contra US$ 300.

A criação do aparelho coloca os outros consoles da empresa em situação curiosa: aos olhos da companhia nem o Switch original e nem o 3DS, o outro console portátil da empresa, ganharam um competidor. Os três devem continuar coexistindo por enquanto.

Em termos de especificações, o Lite se aproxima bastante do original: 32 GB de armazenamento, suporte a cartão microSD, entrada para fones, carregamento via USB-C, tela com resolução de 720p, conectividade Wi-Fi e NFC, capacidade para conectar controles externos e falta de suporte a conexão Bluetooth.

Desvantagens

O novo console tem algumas desvantagens. Os controles não são destacáveis, como no original. Além disso, nem todos os jogos do catálogo do Switch serão compatíveis - apenas aquelas que já funcionam no modo portátil.

Por ser de tamanho diferente, o novo Switch não funcionará com os kits do Labo, que permite novas de interação com os games. As respostas táteis dos controles do Switch original também deixam de existir.