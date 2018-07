Beck Diefenbach/Reuters iPhone 7, última versão do smartphone da Apple, foi lançada em setembro de 2016

No ano em que o iPhone completa 10 anos de seu anúncio e lançamento, nada mais natural que usuários e fãs do aparelho estejam com as expectativas nas alturas em relação à nova geração do celular da Apple. A expectativa é de que o iPhone 8 -- pulando a geração 7S, para criar um celular mais marcante na linha de evolução da marca -- tenha visual, funcionalidades e recursos bastante diferentes de seus antecessores, criando uma nova experiência com os celulares da Apple.

Por enquanto, é claro, não há informações oficialmente confirmadas pela Apple, nem por funcionários ligados ao desenvolvimento do iPhone. Algumas especulações, porém, já estão tomando mais força e mostrando que devem se consolidar em setembro, quando geralmente a Apple apresenta seus novos celulares. “Acredito que será um único evento apenas para anúncio das novidades envolvendo o iPhone”, afirma Thomas Husson, analista da consultoria Forrester, em entrevista ao Estado.

Segundo ele, vários recursos envolvendo recentes apostas da Apple -- como kit de realidade aumentada e as novidades já anunciadas para o iOS 11 -- devem ditar o que veremos no novo smartphone. “Acredito que a Apple vai integrar recursos de RA com novos recursos do sistema, garantindo novas experiências com o celular”, afirma Husson.

O celular deve ganhar câmera dupla traseira em todas versões, permitindo fotos e vídeos com melhor qualidade -- no caso das imagens, é possível adicionar um efeito de profundidade, por exemplo. E para melhor imersão do usuário em recursos do celular, o próximo iPhone deve contar com tela de borda quase inexistente, compondo o corpo inteiramente de vidro e cobrindo 90% da área frontal. Rumores também apontam que será usada tecnologia OLED, que oferece contraste maior e cores mais vivas.

“A Samsung usa OLED de maneira satisfatória com o S8. Demorou para a Apple adotar essa tecnologia para telas do iPhone”, afirma Marcelo Zuffo, professor da Universidade de São Paulo sobre tecnologia de imagens. “É uma tecnologia que possui mais brilho e contraste, deixando as imagens mais vibrantes na tela do celular. Espero que a Apple não só adote o OLED, como o use de maneira disruptiva.”

O novo iPhone também deverá ter algumas outras mudanças no visual. O característico botão Home deve sumir, já que a tela vai ocupar a maior parte do espaço frontal do aparelho. O leitor de digitais deve ser posicionado na traseira, como já é feito com celulares da LG. Outros boatos apontam que a empresa poderá acabar com os botões, inserindo um leitor ótico sob a tela e praticamente invisível para quem olha para o celular. De acordo com o site Digitimes, seria usada uma espécie de “ultrassom de digitais”.

“São esperadas várias mudanças estéticas e cosméticas no novo iPhone, de acordo com todos os boatos que estão circulando”, afirma Tuong Nguyen, analista da Gartner. “Mas acredito que nenhum deles será tão impactante como as novas funcionalidades de realidade aumentada e de uso para a Siri que deveremos ver.”

As funcionalidades da assistente pessoal Siri podem ser um dos principais destaques, num esforço da Apple para competir de maneira mais agressiva com a assistente pessoal Alexa, da Amazon. “Por enquanto, a Amazon está à frente com serviços de inteligência artificial”, afirma Husson, da Forrester. “Acredito que a Apple anunciará novos recursos e serviços para facilitar o uso da Siri para acessibilidade e criação de novos recursos para auxiliar a experiência com a HomePod (caixa de som inteligente da Apple).”

Por último, circula o rumor de que o novo iPhone pode mudar de nome. Em vez de seguir a linha evolutiva e se chamar iPhone 8 -- ou iPhone 7S, caso seja seguida a ordem -- a Apple iria renomear o aparelho para iPhone X. ”Ainda não sabemos como vai se chamar. Se vai ser iPhone X, iPhone 8 ou iPhone 7S”, explica o consultor da Gartner, Nguyen. “Mas isso não importa para o mercado de smartphones. O que determinará seu alcance é a inovação de novas funcionalidades. E nada mais.”