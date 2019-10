James Pace Cornsilk/Washington Post Apple pode estar mirando em transformar receita de hardware em receita de serviço

No futuro, a compra de um novo iPhone pode virar um serviço de assinatura. Segundo a CNBC, a ideia está sendo discutinda entre alguns investidores da Apple, que querem criar uma fonte perene e previsível de receita. Junto com a assinatura para a compra constante de novos aparelhos, o serviço poderia vir acompanhado de um pacote que inclui armazenamento no iCloud e acesso ao serviço de streaming Apple TV+. Alguns estariam chamando o pacotão de Apple Prime, em alusão ao pacote de benefícios da Amazon.

A ideia dos investidores seria transferir a receita da divisão de hardware para a divisão de serviços, o que poderia aumentar os preços das ações sem depender de aumentos nas vendas ou nos preços dos dispositivos. A receita com venda de hardware é vista como mais imprevisível. Caso se torne realidade, seria um reforço ainda maior para a divisão de serviços da companhia, que no último trimestre gerou US$ 12,5 bilhões.

Confrontado na quarta, 30, com a ideia durante a apresentação do balanço da Apple, Tim Cook sugeriu que esse pode ser um caminho. "Alguns clientes já percebem o hardware como serviço ou pacote, porque eles participam de programas de atualização. Minha perspectiva é a de que essa área vai atingir números grandes no futuro. Crescerá desproporcionalmente", disse. Vale lembrar que nos EUA, a compra parcelada de produtos não é tão comum quanto no Brasil.

Foi só em 2015 que a Apple abriu vendas parceladas de iPhone nos EUA, o que permitiu a inclusão de outros serviços no pacote, como garantia extendida e programa de troca de hardware. Luca Maestri, diretor financeiro da Apple, afirmou na ligação que o programa de troca de iPhone cresceu cinco vezes em relação ao ano passado.

A companhia também anunciou nesta quarta que usuários do cartão de crédito da empresa poderão parcelar em 24 vezes sem juros as compras de iPhone, o que reforçou a tese de investidores de que o Apple Prime se aproxima. "Reconhecemos que muitos clientes querem um sistema de pagamento constante que ofereça novos produtos regularmente. Estamos empenhados em tornar isso mais fácil do que é atualmente", disse Cook.