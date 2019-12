Flipkat/Divulgação TV da Nokia que deve estrear na Índia nesta terça, 10

Embora sem o mesmo glamour de outros tempos, a marca da Nokia segue firme e forte na caminhada por eletrônicos inesquecíveis. Nesta terça, 10, estreia na Índia a primeira TV que estampa a marca finlandesa. O aparelho será produzido pela empresa indiana Flipkart, que licenciou a marca - desde 2014, quando teve sua divisão de celulares comprada pela Microsoft, a empresa finlandesa deixou fabricar eletrônicos voltados para consumidores.

A TV que estreia na Índia promete honrar a marca que fez história no mundo dos celulares: ela terá tela de 55 polegadas, dois alto-falantes de 24 watts da marca JBL, taxa de atualização de 60 Hz com suporte para Dolby Vision e HDR10, três entradas HDMI, duas portas USB, processador com quatro núcleos e conexão Wi-Fi.

A TV ainda conta com um sistema operacional baseado em Android, embora não seja possível saber se trata-se de uma Android TV, versão do sistema operacional do Google pensada para televisões. A TV será vendida pelo equivalente a US$ 590, e não há informações sobre planos de expansão para outros países.