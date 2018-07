Divulgação Nokia fecha acordo de patentes com gigante chinesa.

A Nokia e a fabricante chinesa de smartphone Xiaomi Technology assinaram um acordo de licenciamento de patentes nesta quarta-feira, 5. O acordo prevê que as duas empresas possam usar tecnologias uma da outra.

A Xiaomi é uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo e a Nokia, por ter sido uma das pioneiras na área de telecomunicações, possui um amplo conjunto de patentes. Esse é o primeiro acordo do tipo feito pela Nokia com uma empresa chinesa.

“Financeiramente, eu não acho que este acordo seja muito significativo para a Nokia. Mas é um bom começo para iniciar negociações com outras fabricantes chinesas”, disse o analista Hannu Rauhala, da OP Equities, em entrevista à agência de notícias Reuters.

Os royalties de patentes representam boa parte da receita da Nokia e mais de 90% do valor vêm de equipamentos para telecomunicações. A Nokia comanda toda a tecnologia que reduz os componentes de hardware de um telefone, que conserva a vida da bateria e que aumenta a recepção do sinal de rádio, além de vários outros recursos usados em celulares.