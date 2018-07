REUTERS/Paul Hanna/File Photo Nokia trouxe o 3310 de volta ao mercado finlandês, terra natal da empresa

A Nokia relançou nesta quarta-feira, 31, o clássico celular 3310 na Finlândia, terra natal da empresa. Com a chegada da nova versão do aparelho no País, a empresa espera aumentar a onda de nostalgia que envolve a marca à medida que ela começa a se expandir e apostar em novos celulares, incluindo os seus novos smartphones.

O Nokia 3310 foi um dos mais populares nos anos 2000, permitindo que usuários realizassem tarefas básicas, como fazer ligações, enviar mensagens de texto e, é claro, se divertir com o "jogo da cobrinha". Em sua versão atualizada, o aparelho pode ser encontrado nas cores vermelho, amarelo, azul e cinza por cerca de US$ 52.

Embalada pela nostalgia, a demanda inicial pelo produto começou intensa. "A primeira entrega foi direcionada totalmente para pessoas que compraram em pré-venda. Precisaremos esperar algumas semanas para termos o 3310 disponível em nossas lojas", afirmou o chefe de produtos da Elisa, maior operadora de telecomunicações da Finlândia, Jan Virkki.

"Parece o 'tijolão' que a gente tinha quando era criança", disse a estudante Oona Patomaki, caminhando pela loja Elisa no centro de Helsínquia, na Finlândia.