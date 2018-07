Reuters A marca Nokia agora é controlada pela fabricante finlandesa HMD

Após anunciar o smartphone Nokia 6, a fabricante HDM Global – que detém os direitos para usar o nome da empresa conterrânea em celulares – deu pistas de que deverá anunciar novos aparelhos com a marca Nokia em breve. Em um post divulgado na página oficial da HDM no Facebook, a companhia disse, sem entrar em maiores detalhes, que "mais anúncios deverão acontecer em 26 de fevereiro".

As especulações de que o anúncio será de um novo smartphone tomaram força já que a data antecede a Mobile Word Congress, maior evento de mobilidade do mundo e que acontece em Barcelona. Além disso, a HDM prometeu que irá lançar sete smartphones com a marca Nokia até o final de 2017.

Muitos esperam que a empresa lance um celular mais sofisticado do que o Nokia 6. Além disso, é esperado que novos celulares sejam lançados em escala global.

Volta. O retorno da marca Nokia aconteceu no começo de janeiro, quando a HDM anunciou o smartphone intermediário Nokia 6, com sistema operacional Android. Ao contrário do esperado, no entanto, o aparelho será vendido apenas na China e tem design e configurações internas modestas.