AP/Marcio Jose Sanchez O vice-presidente de marketing da Apple, Phil Schiller, apresenta a linha atual de iPhones à venda nas lojas

Todo ano é assim: após anunciar as novas versões do iPhone, a Apple também corta os preços de modelos antigos do aparelho. Em 2018 não foi diferente: a partir desta quarta-feira, 12, o iPhone 7 vai passar a custar US$ 449 no mercado norte-americano; já o iPhone 8 agora será vendido por a partir de US$ 599 – era US$ 699 no ano passado.

Os cortes, no entanto, não se refletiram no Brasil – o iPhone 8, por exemplo, segue custando pelo menos R$ 4 mil no site da fabricante. Espera-se que, porém, eles cheguem ao País quando a Apple anunciar os preços e a data de lançamento dos novos iPhone XS, XS Max e XR por aqui – algo que ainda não tem previsão de acontecer.

Além disso, a empresa também anunciou que vai descontinuar alguns de seus aparelhos hoje à venda. Entre eles, uma surpresa: o iPhone X, lançado no ano passado a US$ 1 mil e um dos principais responsáveis pela Apple ter batido a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. No entanto, a substituição se justifica: todos os modelos lançados este ano têm tela 'infinita' e reconhecimento facial, algumas das principais inovações do aparelho que chegou ao mercado em 2017, mas contam com hardware mais potente.

Quem também vai dizer adeus às lojas são os iPhones SE e 6S, os últimos a serem vendidos pela Apple com a tradicional entrada para fones de ouvido. A empresa também vai deixar de enviar, com os aparelhos que fabrica, o adaptador para fones de ouvido – a partir de agora, apurou o site americano The Verge, será preciso pagar US$ 9 para quem quiser usar um fone de ouvido "à moda antiga".