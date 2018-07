No primeiro trimestre de 2016, as vendas do Chromecast – aparelho do Google capaz de deixar qualquer TV “conectada” – superaram as de seu maior rival, a Apple TV, pela primeira vez na história.

Segundo dados da consultoria IHS, o Google vendeu 3,2 milhões de Chromecasts no período entre janeiro e março deste ano. Já a Apple, por sua vez, enviou aos varejistas 1,7 milhões de Apple TVs no mesmo intervalo.

Para a consultoria, a principal razão para essa mudança no mercado se deve ao preço dos dois dispositivos no mercado norte-americano: desde seu lançamento, em 2013, o Chromecast sempre custou US$ 35 – e muitas vezes foi vendido pelo preço promocional de US$ 25. Já a Apple TV, que ganhou uma nova versão no final de 2015, teve um salto nos preços: de US$ 99 na versão de 3ª geração para US$ 149, no modelo mais recente.

Aqui no Brasil, a diferença de preços entre os dois produtos também se mantém: o modelo mais antigo do Chromecast é vendido no varejo a R$ 250, enquanto a versão mais nova custa R$ 399. Já a Apple TV é vendida no site oficial da Apple por preços que variam entre R$ 1.350 e R$ 1.750 – para as versões de 32 GB e 64 GB, respectivamente.

Netflix. Em sua pesquisa, o IHS também divulgou novidades a respeito do serviço de streaming de vídeo Netflix.

Segundo os dados, a plataforma estava presente em 339 milhões de dispositivos conectados nos Estados Unidos no fim de 2015 – ou 32% dos dispositivos utilizados.