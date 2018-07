Roprodução

A Apple começou a vender nesta segunda-feira, 26, a nova versão da Apple TV no Brasil. O set-top box, que permite assistir a filmes e séries agora oferece novos recursos, como uma loja de aplicativos e games, está à venda por meio da loja online da Apple com preço de R$ 1.349 (com 32 GB de memória) e R$ 1.749 (com 64 GB de memória).

A nova versão da Apple TV foi anunciada pela Apple no início de setembro, quando a empresa também anunciou novos iPhones e o novo iPad Pro. Embora o visual da Apple TV tenha permanecido igual, o produto ganhou um novo sistema operacional baseado no iOS, chamado tvOS. De acordo com a Apple, o produto ficou mais intuitivo.

Além de assistir filmes e séries de TV disponíveis na iTunes Store, os usuários também poderão utilizar aplicativos e games desenvolvidos que estarão disponíveis por meio de uma loja de aplicativos. O novo modelo do set-top box também passou a suportar o uso da assistente pessoal Siri, ativada por voz, além de um controle remoto com superfície sensível ao toque.

“Nós acreditamos que o futuro da televisão são os aplicativos”, disse o presidente da Apple, Tim Cook, ao anunciar a nova versão do dispositivo, em setembro. A terceira geração da Apple TV continua à venda no Brasil. O produto é vendido com preço de R$ 599, mas não traz recursos como a loja de aplicativos e o novo controle remoto.