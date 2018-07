REUTERS

Uma nova tecnologia acaba de chegar ao Brasil e promete causar uma transformação em aeroportos: o ReboundTAG. Com ele, as pessoas podem identificar rapidamente onde está a bagagem caso ela tenha sido extraviada. Em tese, é o fim da dor de cabeça dos usuários ao perder as malas durante uma viagem.

O funcionamento é muito simples. É instalado um QR Code na bagagem da pessoa. Se a mala for perdida, quem a encontrar irá apenas realizar uma leitura do código com o smartphone e, em seguida, já identificará o dono. Este, por sua vez, irá receber um SMS e um e-mail, sendo informado de onde ela está.

A tecnologia oferece ainda o sistema de Busca Ativa. É um acordo entre a ReboundTAG e a empresa que efetua gestão de bagagens. O sistema procuraria a mala nos bancos de dados de itens extraviados em todo o mundo. Assim, companhias aéreas teriam uma redução significativa das bagagens que permanecem em seus depósitos, entregando-as imediatamente aos seus donos.

“Basta ao usuário, em vez de preencher as informações dos antigos identificadores físicos presentes nas malas, cadastrar-se no site da ReboundTAG e colocar a etiqueta em sua bagagem, sem ter de se preocupar-se com uso de pilhas e outros inconvenientes”, comenta Leon Knopfholz, diretor comercial do Projeto Mala Segura e que distribui a tecnologia no Brasil.

Neste primeiro momento, a tecnologia será oferecida ao mercado corporativo formado por Companhias Aéreas, Operadoras e Agências de Turismo, Seguradoras, Hotéis, Grandes Organizações. A ReboundTAG pode ser customizada com a logomarca de qualquer empresa para oferecer comodidade e segurança para seus clientes.