Reprodução

O Google anunciou na tarde desta quarta-feira, 9, uma nova versão para seu sistema operacional para smartphones e tablets. Provisoriamente chamada de Android N, a plataforma será liberada para desenvolvedores nas próximas horas – antecipando um anúncio que costuma acontecer apenas em maio, quando a empresa sedia sua conferência para desenvolvedores, a Google I/O.

“Ao lançar a primeira versão e pedir seu feedback agora, poderemos mudar coisas enquanto ainda estivermos preparando a versão final do Android N, que deve chegar aos consumidores no terceiro trimestre de 2016″, disse Hiroshi Lockheimer, diretor da divisão de Android do Google.

Leia também:

Antigos fãs da Apple dão chance para Android

WhatsApp não terá suporte para BlackBerry e Androids antigos a partir de 2017

Entre as principais novidades do Android N, está a função “multi-janelas”, na qual smartphones e tablets poderão ter suas telas divididas para abrir dois aplicativos simultaneamente, seja em forma paisagem ou retrato.

Outras novidades são o Doze++, um sistema que economiza bateria ao detectar que o celular está em stand-by, não sendo utilizado pelo usuário (como de noite), e o Data Saver, uma função que bloqueia aplicativos rodando em segundo plano para diminuir os gastos com dados de internet.

Reprodução

No entanto, a se julgar pelas primeiras imagens, a nova versão do Android não tem nenhuma grande novidade quanto ao design do sistema. Além das novas funcionalidades, o Android N também dará aos usuários a possibilidade de responder mensagens diretamente na área de notificações, e terá otimizações para a utlização da memória RAM, especialmente em dispositivos de baixo custo.

A empresa também anunciou o número de usuários do Android no mundo todo hoje: “temos 1,4 bilhão de usuários de Android, utilizando produtos de 400 fabricantes e milhões de desenvolvedores”.

Nutella. A grande incógnita sobre a nova versão do Android continua a ser o nome do sistema – que, tradicionalmente, deverá receber seu título a partir de um doce. Versões anteriores do sistema já se chamaram Marshmallow, Lollipop (pirulito, em inglês) e Kit Kat (o famoso chocolate da Nestlé).

Uma pista deixada no final do texto de anúncio, assinado por Lockheimer, (“We’re nut tellin’ you yet’”, (não vamos dizer o nome ainda, na tradução literal), um trocadilho) aumenta os rumores de que o Android N pode se chamar Nutella