Justin Sullivan/Getty Images/AFP O novo Apple Watch Series 3 é o primeiro relógio da Apple que é independente do iPhone, já que pode receber um chip 4G, fazer chamadas de voz e se conectar à internet sem precisar de Wi-Fi. A versão simples do aparelho, sem telefonia celular, custará US$ 329. Já a com telefonia celular, custará US$ 399. O aparelho chega ao mercado em 22 de setembro. O Brasil não foi citado na apresentação.

Grande aposta para substituir o smartphone como “dispositivo do futuro” há alguns anos, o relógio inteligente Apple Watch ganhou nesta terça-feira uma nova versão durante o evento da Apple, quando a empresa também mostrou o novo iPhone X. Chamado de Apple Watch Series 3, o novo modelo do dispositivo vestível da empresa tem como principal destaque a função de poder abrigar um chip de banda larga móvel 4G.

Na prática, agora será possível utilizar o relógio sem precisar carregar o iPhone por aí. Além disso, o usuário poderá atender ligações usando o relógio e sem precisar encostar o relógio na boca, já que ele tem um microfone bastante sensível, segundo a Apple. As versões anteriores do Apple Watch, lançado originalmente em 2014, só acessavam a internet quando estavam ligadas a uma rede Wi-Fi ou sincronizadas com o aparelho.

“A conectividade vai permitir que mais pessoas usem o relógio de forma autônoma, podendo deixar seu celular em casa quando forem se exercitar”, diz Angela McIntyre, vice-presidente de pesquisas da consultoria Gartner. Hoje, o dispositivo é bastante popular entre fãs de esportes e atividades físicas – a ponto de ter uma versão especial com parceria com a fabricante de material esportivo Nike.

A versão 4G do produto será vendida a US$ 399 a partir de 22 de setembro nos EUA -- sem conexão móvel, o produto sai por US$ 329. Ainda não há previsão para o produto ser lançado por aqui. Hoje, o Apple Watch Series 2, lançado em 2016 pela Apple, é vendido no País por preços a partir de R$ 2 mil. De acordo com o presidente-executivo da companhia, Tim Cook, o Apple Watch se tornou nos últimos meses o relógio mais vendido no mundo.

Vídeo. A Apple mostrou também a Apple TV 4K, que é capaz de transmitir vídeos com resolução equivalente a quatro vezes a Full HD para televisores compatíveis, atualizando o dispositivo em linha com produtos concorrentes da Roku e da Amazon. A atualização do player de mídia de transmissão da Apple é a primeira desde 2015.

A partir de agora, a empresa vai comercializar filmes com resolução 4K em sua loja iTunes por US$ 19,99, preço semelhante ao dos filmes em alta definição. A Apple também anunciou uma parceria com empresas de mídia e estúdios, como a ESPN, afirmando que irá transmitir esportes ao vivo em 4K. Além da ESPN, estúdios como Fox e MGM assinaram com a gigante de tecnologia para a entrega de filmes em 4K.

A nova Apple TV tem o mesmo processador que o iPad Pro, tornando-o mais rápido que o antecessor. De acordo com a Apple, o novo dispositivo terá uma melhora das cores e dos detalhes. No entanto, o Brasil não será um dos países contemplados com a Apple TV por enquanto. O valor do dispositivo é de US$ 199.