Justin Sullivan/AFP O iOS 12, nova versão do sistema operacional da Apple, foi lançado em junho deste ano, no evento WWDC

A nova versão do sistema operacional para dispositivos móveis da Apple, o iOS 12, vai chegar aos aparelhos da empresa na próxima segunda-feira, 17. O anúncio foi feito pela fabricante do iPhone nesta quarta-feira, 12, quando também anunciou três novos modelos do smartphone: o XS, o XS Max e o XR.

Além de funcionar em iPhones, o iOS também é o sistema operacional utilizado no iPad e no iPod Touch. O sistema vai funcionar apenas em iPhones 5S ou mais recentes, nos iPads Air, Pro e Mini (a partir do 2) e no iPod Touch de sexta geração.

O iOS 12 foi anunciado em junho, no evento WWDC, que reúne todo ano programadores para o anúncio da nova versão do sistema operacional da Apple. Uma das principais novidades é a evolução do processador – melhoria que poderá ser aproveitada inclusive em aparelhos antigos, como o iPhone 6. Vai ficar mais fácil para executar as funções básicas do celular, como iniciar aplicativos e abrir a câmera.

Outra novidade são os recursos que incentivam o uso saudável da tecnologia. O iOS 12 terá o Screen Time, uma função que mostrará quanto tempo o usuário passa usando os aplicativos e fornecerá um resumo dos hábitos do usuário. Além disso, a nova função “Não perturbe” desconecta as notificações. Para deixar as notificações mais organizadas, no iOS 12 as mensagens que aparecem na tela serão reunidas em grupos, divididas por aplicativos.

A Apple também criou para o iOS o chamado USDZ, um formato de arquivo feito para aplicações de realidade aumentada (AR), que consegue criar cenas em 3D. Empresas como a Adobe e a Autodesk anunciaram que vão integrar aplicativos ao USDZ. A Siri também ganhará novos recursos – será possível fazer uma personalização dos comandos de voz para a Siri entender melhor os comandos, além de criar atalhos para facilitar a comunicação.

E um dos momentos mais esperados: os Memojis estão chegando ao iPhone X. Eles permitem que os usuários façam uma customização dos emojis e criem uma versão deles mesmos, selecionando opções como a cor da pele, o cabelo e os acessórios.

Vendas. Depois de ter atingido em agosto a marca histórica de US$ 1 trilhão em valor de mercado, a Apple anunciou no evento de lançamento de iPhone desta terça-feira, 12, na Califórnia, um novo dado que mostra seu tamanho e alcance: a empresa deve chegar à marca de 2 bilhões de dispositivos iOS vendidos, que incluem iPhones e iPads.

“Isso é maravilhoso. O iOS mudou a forma como vivemos. Desde a forma como trabalhamos até a forma como trabalhamos. Como nós nos divertimos, como compramos, como nos organizamos, comemos, nos transportamos e como mantemos contato uns com os outros” disse Tim Cook, o presidente da Apple, no evento.

Além disso, no evento desta terça-feira, 12, a empresa aproveitou para anunciar a data de lançamento da nova versão do sistema operacional do Mac, MacOS Mojave. Os usuários poderão baixar o sistema em seus computadores a partir do dia 24 de setembro. Uma das novidades é o modo escuro e os atalhos para organizar pastas e arquivos.