Jim Wilson/The New York Times Novo iPad deve chegar às lojas em 2018

A fabricante norte-americana Apple está trabalhando em um iPad redesenhado para 2018 que incorpora recursos disponíveis no iPhone X como bordas mais finas e reconhecimento facial. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a nova versão do tablet não deve ter tela de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês), que foi usada pela primeira vez no novo smartphone da marca.

Segundo as fontes, o reconhecimento facial, tecnologia que pode ser usada para desbloquear o dispositivo, estrá presente em pelo menos um novo modelo de iPad com tela de 10,5 polegadas, similar à do iPad Pro. Se confirmado, o recurso pode substituir o botão home do iPad que, desde 2014, também funciona como um sensor de impressões digitais.

Com a remoção do botão, a Apple planeja reduzir o tamanho das bordas inferior e superior do dispositivo pela primeira vez desde seu lançamento em 2010, deixando o design do iPad mais parecido com o do iPhone X. A Apple não confirma as informações.