REUTERS

A versão mais recente do Kindle, da Amazon, está pronta e mais detalhes podem ser esperados para a próxima semana, disse o presidente-executivo Jeff Bezos pelo Twitter nesta segunda-feira, 4.

Leia também:

Uma reviravolta na trajetória dos livros virtuais

Amazon pode abrir até 400 livrarias físicas em breve

O aparelho seria a oitava geração do leitor de livros online da Amazon. A empresa lançou um tablet no valor de US$ 50 no ano passado.

Heads up readers – all-new, top of the line Kindle almost ready. 8th generation. Details next week. — Jeff Bezos (@JeffBezos) 4 de abril de 2016

A Amazon, procurada pela Reuters, não quis fazer comentários adicionais.

Substituição. Em março deste ano, a empresa de Jeff Bezos anunciou que os aparelhos Kindle anteriores a 2013 precisariam de uma atualização mais recente. Caso não fosse atualizado, o leitor de livros iria perder as suas funções online.

Pela configuração padrão do leitor digital, se ele estiver conectado ao Wi-Fi, o download da atualização é automático. Os usuários que não atualizaram seus aparelhos vão receber uma mensagem de erro informando que não será possível conectá-lo à internet. Para reabilitar a funcionalidade, o usuário terá de baixar o arquivo do sistema e atualizar o dispositivo conectando-o ao computador via entrada USB.

/COM REUTERS