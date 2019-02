Amazon O novo Kindle Paperwhite é capaz de resistir a mergulhos em até dois metros de água doce por até 60 minutos

A Amazon lança nesta quinta-feira, 7, a nova versão do Kindle Paperwhite, o modelo intermediário do leitor eletrônico da empresa. Pela primeira vez, um Kindle Paperwhite terá proteção à prova d’água – até então, só o modelo premium, o Kindle Oasis, podia acompanhar o usuário em uma leitura “refrescante” na piscina. O produto está disponível no site da Amazon e em alguns varejistas, sendo que o preço do modelo de 8 GB é R$ 499 e o de 32 GB é R$649.

Segundo a Amazon, o novo Kindle Paperwhite é capaz de resistir a mergulhos em até dois metros de água doce por até 60 minutos – na classificação IPX8. “Fizemos as mudanças pensando no conforto do leitor”, afirmou Jacques Benain, gerente-geral de dispositivos da Amazon no Brasil, durante a apresentação do produto.

O aparelho é ligeiramente mais leve e mais fino que a versão anterior, bem como tem maior armazenamento – o modelo do Kindle Paperwhite tinha apenas 4GB de memória interna. Outra novidade é o reforço na iluminação, com mais uma fonte de luz LED – o que deixa a experiência de leitura no visor eletrônico mais próxima do papel. A iluminação, vale lembrar, é o que diferencia o Kindle Paperwhite da versão mais básica do aparelho, chamada simplesmente de Kindle e vendida no Brasil por R$ 299.

A nova versão do Kindle Paperwhite, porém, segue tendo apenas conectividade Wi-Fi – nos EUA, há ainda uma versão habilitada com 3G, um pouco mais cara que a normal. Segundo Benain, é uma funcionalidade que tem baixa adesão no mercado brasileiro. “O aumento do preço com o 3G não é reconhecido como algo positivo pelos consumidores”, explicou o executivo.

Recursos. Em termos de usabilidade, o aparelho também traz novas opções de fontes para leitura – cabe ao usuário escolher sua favorita. O menu inicial do dispositivo também se tornou mais personalizado ao gosto do consumidor, incluindo recomendações de livros e listas de lançamentos. O Kindle Paperwhite também segue tendo pesquisa inteligente, dicas de vocabulário e inversão do fundo branco para preto.

Os usuários que comprarem o aparelho no primeiro de vendas terão ainda acesso gratuito por três meses ao Kindle Unlimited, serviço de assinatura mensal de leitura da Amazon. Hoje, a subscrição à plataforma custa R$ 19,90 por mês e dá acesso a uma biblioteca de 1,5 milhões de livros – sendo 50 mil deles em português.

Mercado. O livro eletrônico da Amazon já está em sua décima geração – no Brasil, o Kindle é vendido há seis anos. Toda vez que um modelo é lançado, há a mesma pergunta: será que o livro digital vai acabar com seu homônimo de papel?

Para Benain, cada tipo de livro tem seu espaço no mercado. “Cabe ao leitor escolher”, disse ao Estado. Ele ainda isentou o livro eletrônico de responsabilidade na crise vivida pelo mercado editorial brasileiro. “Não é algo que tem sido um fator na crise das livrarias”, acredita o executivo da Amazon, que também vende livros físicos no País.

Conheça os modelos de e-readers à venda no Brasil











Foto: Daniel Teixeira/Estadão O Kindle pode não ter sido o primeiro leitor eletrônico, mas tornou-se seu sinônimo. Lançado em novembro de 2007, o aparelho popularizou o conceito de e-reader no mundo todo. Nessa galeria, conheça os dispositivos do tipo à venda no Brasil. Foto: Amazon O Kindle, da Amazon, tem quatro versões à venda no País. A mais simples, chamada apenas de Kindle, custa R$ 299 e tem conectividade Wi-Fi, mas não possui iluminação interna. Foto: Amazon Modelo mais vendido do Kindle, o Kindle Paperwhite custa a partir de R$ 479. Sua principal novidade é a iluminação embutida e a tela com resolução de 300 pixels por polegada. Tem ainda uma versão com 3G, que custa R$ 699. Foto: Amazon O Kindle Voyage, que custa R$ 899, tem melhorias na iluminação e na interpretação dos toques do usuário na tela. Foto: Amazon Já o Kindle Oasis, recém-lançado pela Amazon no Brasil, tem 12 LEDs de iluminação, botões físicos para virar as páginas e é à prova d'água. Custa R$ 1149. Foto: Kobo A Kobo, da japonesa Rakuten, é representada aqui no Brasil pela Livraria Cultura. Seu modelo mais simples à venda no País é o Kobo Touch, que pode ser preto ou liás. Com 4 GB de armazenamento, o aparelho tem conectividade à internet via Wi-Fi e não possui tela iluminada. Custa R$ 299 no site da Livraria Cultura. Foto: Kobo O outro modelo da marca no Brasil é o Kobo Glo HD, cuja principal mudança para o Touch é a tela iluminada e a resolução de tela ligeiramente maior. O aparelho também tem tela de 6 polegadas e custa R$ 599. Foto: Saraiva A Saraiva tem dois modelos de e-readers à venda em seu site: o Lev Fit tem armazenamento de 4 GB, resolução de tela de 600 por 800 pixels e não possui iluminação interna. Custa R$ 299. Foto: Saraiva Já o Lev Neo tem 8 GB de armazenamento, iluminação de LED com 20 níveis de intensidade e resolução HD. O aparelho custa RR$ 479 no site da Saraiva.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas