Samsung TVs das linhas 2018 e 2019 terão acesso ao iTunes, da Apple

Rivais no mercado de smartphones, Apple e Samsung serão parceiras no mundo das TVs. As duas fizeram um anúncio conjunto neste domingo, 6, de que os televisores das linhas 2018 e 2019 da fabricante coreana terão acesso ao iTunes, plataforma da Apple para locação de filmes e programas de TV. A novidade antecede a Consumer Electronic Show (CES), um dos principais eventos de tecnologia do mundo, que tem início oficial nesta segunda em Las Vegas (EUA).

Os aparelhos da linha 2019 já terão o app embutido, enquanto os do ano passado passarão por uma atualização sem data revelada ainda. O recurso estará disponível em 100 países. As TVs também terão compatibilidade com o AirPlay 2, protocolo que permite que dispositivos exibam conteúdo transmitido por aparelhos da Apple, como fotos, vídeos e podcasts. Até então, as TVs da Samsung conversavam apenas com aparelhos Android. Esse recurso estará disponível em 190 países.

O anúncio chama a atenção pois vai além da óbvia rivalidade entre as empresas. Será a primeira vez que a Apple abre sua plataforma de filmes e programas para dispositivos de outros fabricantes - até então, a exceção eram computadores com Windows. O movimento reforça a ideia de que a Apple se prepara para entrar na guerra do streaming de vídeo, competindo contra Netflix e Disney.

Rumores sobre o novo serviço da Apple dizem que ele será gratuito para donos de aparelhos da empresa, como iPhone e iPad. Ao chegar às TVs da Samsung, a Apple consegue ampliar o potencial de sua audiência. Embora não esteja claro se o serviço será gratuito para esses usuários, a Samsung é uma das principais fabricantes de TVs do mundo - em um estudo de agosto de 2018 da consultoria NPD, a coreana liderava com 34% o mercado de TVs premium nos EUA, segmento que interessa a Apple.

Além disso, a Apple iguala uma condição já atingida pela nova concorrência já que Netflix e Amazon Prime Video têm apps nos aparelhos da Samsung. A medida, porém, coloca em cheque o futuro da Apple TV, dispositivo pensado para levar a "experiência Apple" para qualquer aparelho de TV.

Entretanto, o movimento em direção a rivais para ampliar mercado não é novo para a Apple. Em 2003, a empresa decidiu tornar o iTunes compatível com o Windows para que os usuários da plataforma pudessem comprar iPods, o principal produto da maçã na época. Antes disso, apenas donos de Macs tinham acesso ao programa que funcionava como uma loja de música digital.