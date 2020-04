Justin Sullivan/AFP Como será o amanhã?: iPhone de 2020 pode ganhar funcionalidades bem interessantes

Mesmo com a pandemia de coronavírus, a Apple parece seguir com os planos para lançar o seu próximo modelo de iPhone no final deste ano. Segundo fontes próximas à empresa, o design do novo aparelho pode trazer semelhanças com o iPhone 5, também aplicadas no iPad Pro, lançado em março deste ano.

De acordo com reportagem da agência de notícias americana Bloomberg publicada nesta segunda-feira, 13, a principal diferença a ser notada no sucessor do iPhone 11 pode ser os cantos do aparelho. A Apple planeja voltar com as laterais achatadas e metalizadas, diferente do formato mais arredondado que os dispositivos ganharam desde o lançamento do iPhone 6.

Nas especificações técnicas, o celular também terá o Lidar, um sensor que identifica itens em 3D. As três câmeras traseiras também devem ser mantidas para a nova versão Pro, assim como o modelo de dupla câmera no modelo convencional.

A tela também vai sofrer alterações. Na versão mais sofisticada, ela pode ser um pouco maior do que as 6,5 polegadas do iPhone 11 Pro Max. O espaço para a câmera frontal também pode diminuir na tela do novo aparelho.

Ainda segundo a Bloomberg, é esperado que o lançamento sofra atraso de algumas semanas em relação ao período tradicional de lançamento, no mês de setembro, mas que os aparelhos ainda devem ser apresentados no final deste ano.

Além do novo iPhone, a Apple planeja mais dois produtos para o final deste ano: uma versão mini do HomePod, caixa de som conectada da empresa, cerca de 50% menor que a atual, e um dispositivo para localizar objetos, o Apple Tag. Produtos como MacBook Pro, Apple TV, iPads e iMac também podem receber atualizações neste ano, mas sem previsão de data.