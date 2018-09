Giovanna Tadini/ Estadão Apple lança a nova geração do Apple Watch, seu relógio inteligente

Leia mais Saiba o que esperar do novo iPhone, que será anunciado no dia 12

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 12 durante evento em sua sede na Califórnia, a quarta geração do seu relógio inteligente, o Apple Watch S4. Em 2018, o aparelho trouxe novidade em seu design, como a tela "infinita", quase sem bordas, semelhante ao que já havia aparecido no iPhone X, lançado no ano passado. Além disso, o dispositivo reforçou seu foco em saúde, sendo capaz de fazer eletrocardiogramas e incorporando um sistema de sensores capaz de detectar quedas do usuário.

Em suas duas versões – com 40 mm e 44 mm de diâmetro –, a tela do aparelho ficou cerca de 30% maior, graças a alterações no design. Além da identificação de pulsação e o recurso do eletrocardiograma, o Apple Watch S4 tem uma nova ferramenta capaz de identificar quando o usuário está prestes a cair, baseando-se em seus movimentos de reação ao desequilíbrio. Assim que identifica a situação, o relógio é capaz de ligar para a emergência e enviar uma mensagem compartilhando a localização do usuário.

Trata-se do primeiro aparelho diretamente voltado para usuários que é capaz de fazer eletrocardiogramas. Para usar, basta abrir o aplicativo e posicionar o dedo sobre o dispositivo.

A bateria do Apple Watch continua sendo a mesma da versão anterior: dura aproximadamente 18 horas, o que equivale a dois dias de uso regular.

O novo relógio da Apple traz ainda um novo chip de processamento, o S4, que, segundo a empresa, é duas vezes mais rápido que o seu antecessor, presente no Apple Watch lançado no ano passado.

Nos Estados Unidos a pré-venda começa nesta sexta-feira, 14. Os aparelhos chegam às lojas no dia 21, nos Estados Unidos e em outros 26 países. Os preços vão de US$ 279 a US$ 499. Ainda não há previsão de chegada ao Brasil.