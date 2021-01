Samsung Samsung anuncia nova linha Galaxy S21

Seguindo a tendência iniciada pela Apple no ano passado, a Samsung também vai tirar os carregadores e fones de ouvido da caixa de sua nova linha de celular Galaxy S21. O argumento para a medida é o mesmo apresentado pela dona do iPhone, de preocupação ambiental: aproveitar os acessórios que os usuários já têm em casa para reaproveitá-los.

Na versão global, já está confirmado que a caixa dos aparelhos Galaxy S21 virão sem carregador. No Brasil, porém, a empresa afirma que está estudando o cenário. Há motivo para isso: na época do lançamento do celular da Apple, o Procon-SP exigiu que a fabricante fornecesse gratuitamente carregadores para o iPhone.

No ano passado, a instituição deu o sinal para outras marcas e disse que iria monitorar todas as grandes marcas de celulares, incluindo a Samsung, que fizessem movimento parecido. Para o Procon-SP, o discurso sustentável não cola: o que ele enxerga é uma tentativa de venda casada do acessório.

Ao Estadão, o Procon-SP afirmou que, no caso da Samsung, a situação está sendo avaliada. “O Procon-SP e a Samsung estão em negociação a respeito do tema, e temos boas perspectivas para chegar a um entendimento e prevenir uma medida judicial”, disse Fernando Capez diretor-executivo Procon-SP.