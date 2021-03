Xiaomi A lente principal traseira do Mi 11 Ultra é de 50 MP

A Xiaomi apresentou nesta segunda-feira, 29, o seu novo smartphone topo de linha: o Mi 11 Ultra. O principal destaque do aparelho é a presença de uma pequena tela ao lado do conjunto de câmeras traseiras, que funciona como um espelho para tirar selfies com uma qualidade melhor — a lente principal traseira é de 50 MP.

O smartphone também tem uma câmera frontal de 20 MP, que agora perde um pouco de sentido com a opção na parte de trás. Além da lente principal, o conjunto traseiro conta com mais duas câmeras: uma ultra angular de 48 MP e outra teleobjetiva também de 48 MP. O Mi 11 Ultra tem zoom digital de até 120x.

A telinha traseira é OLED, de 1,1 polegadas e resolução de 126 x 294 pixels. Segundo a Xiaomi, o visor também pode ser usado para checar notificações e alertas quando o celular estiver virado para baixo.

Xiaomi Além das selfies, o visor traseiro também pode ser usado para checar notificações e alertas quando o celular estiver virado para baixo

As outras especificações do smartphone são semelhantes às do Mi 11 tradicional. O aparelho tem tela de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e é equipado com o processador Snapdragon 888, da Qualcomm. Quanto à bateria, são 5.000 mAh, com a opção de carregamento rápido de 67 W. São 12 GB de memória e 256 GB de armazenamento.

A Xiaomi afirmou que o Mi 11 Ultra estará disponível “muito em breve” na Europa por 1,2 mil euros. Ainda não há previsão de lançamento do aparelho no Brasil.