O Google anunciou que a nova versão do Chrome permitirá que os usuários silenciem vídeos de reprodução automática – isto é, aqueles vídeos que começam a tocar do nada quando você abre uma nova aba. A empresa disse que a nova funcionalidade estará disponível para atualização ainda esta semana.

Com a mudança, todas as vezes que o usuário entrar em um site com reprodução automática, ao invés de fechar rapidamente a aba será possível clicar com o botão direito do mouse na aba do Chrome e escolher silenciar o site inteiro para sempre.

A nova versão também terá suporte a vídeos HDR, mas para que funcione é necessário uma placa de vídeo compatível, a versão mais recente do Windows 10, com a atualização do 2º semestre do ano passado, bem como um monitor que suporte a tecnologia HDR.

O Google disse que a nova versão do Chrome também protege os usuários de Mac e Windows contra a vulnerabilidade Meltdown e Specter, as falhas de segurança encontradas nos chips da Intel descobertas pelos pesquisadores da empresa de busca online.