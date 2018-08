Giovanna Tadini/ Estadão Desenvolvedor encontra detalhes do novo iPad Pro a partir de um ícone presente na versão beta do iOS

Um ícone encontrado em uma versão beta do iOS 12 mostra sinais de como pode ser o próximo iPad Pro: provavelmente ele terá tela infinita -- quase sem bordas, que amplia o espaço útil da tela sem aumentar o tamanho do aparelho -- contará com reconhecimento facial e não terá o botão de “home” como as versões anteriores, assim como o iPhone X. A notícia é do site 9to5Mac, mas as informações não foram confirmadas pela Apple.

Quem encontrou as pistas foi o desenvolvedor brasileiro Guilherme Rambo, colaborador do 9to5Mac. Além das características do símbolo do iPad Pro, ele encontrou na versão beta do iOS um código correspondente a reconhecimento facial. Entretanto, esse recurso levanta questões porque no ícone do aparelho não há um espaço para câmeras e sensores, como há no iPhone X. Há a possibilidade de o ícone simplesmente não mostrar essa tecnologia, ou então pode ser que a borda da tela do iPad Pro seja mais grossa que a do iPhone X e tenha espaço para o recurso.

Há fortes indícios de que Rambo esteja certo. Um deles está no próprio código por trás do iPad atual, que mostra um ícone do aparelho com bordas grossas, câmera frontal na parte superior, e um botão de “home” embaixo -- ou seja, como a versão atual realmente é. De forma semelhante, Rambo antecipou características do iPhone X. Ele encontrou um um ícone do novo modelo de smartphone dentro do código da Apple, antes dele ter sido anunciado.

As características reveladas indicam que o iPad Pro vai seguir o mesmo padrão do iPhone X. O novo iPad Pro tem lançamento previsto para o final deste ano.