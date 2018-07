REUTERS/Stephen Lam O novo iMac Pro vai chegar ao Brasil por preços a partir de R$ 38 mil.

A Apple revelou nesta quinta-feira, 14, o preço do iMac Pro, versão mais avançada de sua linha de computadores, no Brasil. Anunciado em maio e lançada neste mês no mercado norte-americano por US$ 5 mil, o aparelho vai chegar ao Brasil por preços a partir de R$ 38 mil.

Ainda não há data prevista para o aparelho ser lançado no País, porém. Em sua nova versão, o iMac Pro tem um design diferenciado, com uma cor cinza e teclado com bordas pretas.

O grande atrativo, no entanto, está em suas especificações internas: processador Intel Xeon de 8 núcleos e uma tela 5K de 27 polegadas. O aparelho também conta com 16GB de RAM e capacidade de armazenamento de 4TB de armazenamento.

Nos Estados Unidos, ainda é possível personalizar o aparelho com um processador de 18 núcleos, até 128 GB de memória RAM, armazenamento de disco sólido com 4 TB e uma placa de vídeo com 16 GB de memória RAM dedicada. Lá, o aparelho custa US$ 13,2 mil – o preço no Brasil não foi divulgado, mas é possível imaginar que o aparelho passe os R$ 100 mil.