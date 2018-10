Timothy Clary/AFP Tim Cook, presidente executivo da Apple, apresenta o novo iPad Pro em Nova York

A Apple renovou nesta terça-feira, 30, suas linhas de tablets iPad Pro e de computadores Mac Mini e Mac Book Air. Com foco em produtividade e criatividade, a empresa trouxe aos aparelhos a tela quase sem bordas, "infinita", característica de outros produtos que já havia lançado, como o iPhone X e seus sucessores, os iPhones XS e XR. O evento foi realizado na Brooklyn Music Academy, em Nova York, e não em sua sede, na Califórnia, onde tem feito seus últimos anúncios.

O novo iPad Pro terá dois tamanhos, com telas que variam entre 11 polegadas e 12,9 polegadas. O primeiro terá o mesmo tamanho físico que o antigo iPad Pro de 10,5 polegadas e sairá por pelo menos US$ 799 nos EUA; já o segundo terá 25% menos volume que seu antecessor, mesmo mantendo as 12,9 polegadas de tela, com preços a partir de US$ 999. Aqui no Brasil, os dois modelos custarão a partir de R$ 6,8 mil e R$ 8,3 mil, respectivamente.

Os dispositivos também dispensaram o Touch ID, botão de reconhecimento de impressão digital da Apple, e agora terão o Face ID, sistema de reconhecimento facial presente no iPhone X.

Outra novidade é a de que o iPad Pro será o primeiro tablet da Apple a contar com entrada USB-C – permitindo, inclusive, que o usuário carregue um iPhone a partir do tablet. Por dentro, o aparelho poderá ter até 1 TB de armazenamento interno e contará com o A12X Bionic, mais recente processador da empresa – segundo a Apple, o novo iPad Pro será mais rápido que 92% dos notebooks disponíveis no mercado.

"É um jeito não só de repensar o iPad, mas também o que sabemos sobre computadores", disse Tim Cook, presidente executivo da empresa, ao apresentar o dispositivo. Além disso, a empresa também mostrou o aparelho ao lado da caneta digital Apple Pencil e de um teclado que pode ser acoplado a ele, ambos vendidos separadamente -- a intenção aqui parece ser comparar o tablet aos notebooks, abrindo uma nova fronteira de mercado para o dispositivo.

Para demonstrar o poder do aparelho, a empresa trouxe a seu palco dois convidados: a 2K, empresa de games, que apresentou uma versão mobile de seu game de basquete NBA 2K; e a Adobe, responsável pelo conhecido software de edição de imagens Photoshop, que ganhará versão especial para o iPad.

Timothy Clary/AFP Empresa também renovou sua linha de notebooks pela primeira vez em três anos

Computadores. Outro destaque da apresentação foi o novo Mac Book Air, que custará a partir de US$ 1,2 mil nos Estados Unidos, chegando às lojas em 7 de novembro. Aqui no Brasil, ainda sem data prevista de lançamento, o aparelho vai sair por pelo menos R$ 10,4 mil. Ele terá 13,3 polegadas de tela e traz como novidade o Touch ID, que permitirá ao usuário desbloquear o computador com sua impressão digital.

Além disso, o aparelho se destaca por seu design: sua tela tem bordas menores, como no iPhone X, e tem dimensões reduzidas. São 15,6 milímetros de espessura e 1,25 quilogramas de peso, em um dos notebooks mais leves do mercado. É a primeira renovação da linha de computadores da Apple em três anos.

A empresa também apresentou uma nova versão do Mac Mini, que precisa de um monitor para funcionar. Em termos de desempenho, a Apple promete que o aparelho será cinco vezes mais rápido que seu antecessor, tendo até 64 GB de memória e armazenamento de até 2 TB. A versão mais simples custará US$ 799 e também começa a ser vendida em 7 de novembro. No Brasil, também sem data prevista, o aparelho custará a partir de R$ 7 mil.